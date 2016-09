Fra ja til nei til utredning av sprøyterom

Stavanger

28. april i år vedtok et knapt flertall i formannskapet å be Rådmannen se på en tiltakspakke for de mest sårbare og sykeste opiatmisbrukerne, også en vurdering av sprøyterom. Målet er å redusere antall overdoser, der Norge ligger i Europa-toppen.

Tidligere har det bare vært et knapt flertall for utredning av sprøyterom. Ap støtter nå et nei foreløpig. Det er da flertall for å legge forslaget på is.

– Ikke behov nå

Administrasjonen har vurdert saken, og konkluderer med at det ikke er mange nok brukere til at det behov for et sprøyterom. Et slik tilbud vil ventelig koste 5–6 millioner kroner årlig.

– Vi ser at det ikke er behov for sprøyterom nå. Heldigvis har vi ikke så mange personer som injiserer heroin her som i Oslo og Bergen, sier Sahfana M. Ali, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår.

Kartlegging konkluderer med at det er 19 personer i Stavanger med et så omfattende heroinmisbruk at det gir alvorlige problemer.

– Overdoser i hjemmene

– Stavanger har ikke åpne russcener, og rusmiljøet framstår som mer fragmentert, midlertidig og skjult enn i andre storbyer. Tall fra ambulansetjenesten og politiet viser at overdosene og overdosedødsfallene i all hovedsak skjer innendørs. Det er sjelden ambulansen rykker ut i forbindelse med overdoser på åpen gate, framholder direktør for oppvekst og levekår, Per Haarr.

I dagens lovverk er det ikke tillatt å injisere andre stoffer enn heroin i et sprøyterom, og rusbruken i de belastede miljøene i Stavanger er sammensatt, man vet ikke hvor mange av de 19 tunge heroinistene som også injiserer andre stoffer.

Rådmannen ønsker likevel å søke statlige penger til et forprosjekt for å vurdere et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter).

Mulig samlokalisering på sikt

Stavanger Ap vil uansett holde døren til sprøyterommet litt på gløtt.

– Vi vil foreslå at rådmannen vurderer muligheten for å samlokalisere MO-senter og sprøyterom ved framtidig behov, sier Ali, som vil ha en evaluering av MO-prosjektet våren 2018.

Stavanger har i år etablert et ambulerende, oppsøkende helseteam ved lavterskeltiltaket Stasjonen.

– Vi er veldig glad for at dette gode tilbudet er på plass, sier Ali.

Kommunalstyrene både for levekår og for oppvekst behandler saken 6. september.

