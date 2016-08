Fire Oilers-spillere skal hjelpe Norge til OL

LØPERE (13): Anders Bastiansen – Frisk Asker Kristian Forsberg – Stavanger Oilers Tommy Kristiansen – Stavanger Oilers Andreas Martinsen – Colorado Avalanche (USA) Ken Andre Olimb – Linköping (SWE) Mathis Olimb – Linköping (SWE) Mats Rosseli Olsen – Frölunda (SWE) Niklas Roest – Sparta Sarpsborg Martin Røymark – Tappara (FIN) Eirik Salsten – Stavanger Oilers Patrick Thoresen – Zurich (SUI) Mathias Trettenes – Almtuna (SWE), tidligere Oilers Mats Zuccarello – New York Rangers (USA)

Sveum, Forsberg og Kristiansen var blant Thoresens mest betrodde menn under Oilers-perioden, mens Salsten er ny hos den regjerende norgesmesteren i år.

Som best rangerte nasjon av disse fire er det Norge som er arrangør av kvalifiseringen, og kampene skal spilles på Jordal Amfi.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER