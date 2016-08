Fikk uvanlig jobb – måtte redde katt ut fra dashbord

– Jeg forsto det slik at hun skulle prøve å gi den bort, hvis ikke tror jeg hun beholder den selv, sier Granberg til RA.

På Facebook-siden deres står det at det at katten søker ny eier.

– Kvinnen som hadde den i bilen var godt forberedt. Hun hadde med seg kattemat og et bur til å frakte den i. De skulle ta en tur til en veterinær, sier Granberg.

– Vi måtte demontere store deler av dashbordet for å få den ut.

– Kvinnen fortalte at katten hadde kommet seg inn i bilen mens den sto på en parkeringsplass. Den klatret videre opp og la seg til under dashbordet, sier Granberg til RA og fortsetter:

Granberg forteller at det uvanlige problemet var en katt som hadde kommet seg inn i dashbordet på bilen til kvinnen.

– Det var en hyggelig kvinne som henvendte seg til oss. Hun kunne fortelle oss at hun hadde et noe uvanlig problem med en Volkswagen E-Up, sier John Aksel Granberg, selger ved Volkswagen Møller Bil Stavanger til RA.

I dag postet Volkswagen Møller Bil Stavanger et innlegg om saken på Facebook.

