– En bedre liga enn den norske

– Både Claes Kronberg, Michael Haukås og Chris Dawson kan gå inn for å gjøre en jobb på den ledige plassen, slår han fast.

– Vi var alle enige om å selge Sverrisson. Nå får vi også penger for ham, sier Jonevret til RA.

Også Kjell Jonevret er enig i at dette var den beste løsningen slik situasjonen er nå.

– For klubben, men også for spilleren, er overgangen en klok og riktig løsning nå, sier daglig leder Eirik W. Henningsen.

Viking ønsker spilleren lykke til videre på sin hjemmeside . Etter det RA kjenner til mottar de rundt 500.000 for ham. Samtidig sparer de inn lønnsutgifter i omtrent samme størrelsesorden.

– Jeg vet at dette er en bedre liga. Og litt sterkere enn den norske, sier Sverrisson.

Han mener dette er et steg opp fra Viking.

Tidligere Viking-stopper AJ Soares spiller også for klubben og Sverrisson fikk selvsagt spørsmål om han hadde rådført seg.

Sverrisson forteller at han hadde en god prat med den sporstlige ledelsen og at de solgte inn prosjektet på en god måte.

– Det er veldig fint å ha signert for en stor dansk klubb. Jeg er godt fornøyd med dette, sier han til klubbens nettsted .

Björn Daniel Sverrisson har nå signert for AGF. Foto: NTB scanpix

