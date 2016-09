– Én av tre jobber vil bli spist opp av digitaliseringen

Omstilling og nytenking er to ord som er nevnt utallige ganger siden oljekrisen startet. Tennøe mener det bør omstilles og tenkes raskere.

– Her er det masse kompetanse, sier Tennøe.

I denne prosessen mener han at Rogaland står i en særskilt rolle.

– I eldreomsorgen vil for eksempel sykepleiere bli overflødige da eldre kan gjøre målinger selv hjemme. Men, det vil komme flere jobber, men vi vet ikke hva de blir. De vil utvikles. De vil komme, sier Tennøe.

– Roboter er lettere å bruke. Det er trygt, billigere og de kan brukes til mange ting. Flerbruksroboter som er lette å lære opp. Problemet tidligere har vært at roboter har vært dyre å drifte og utvikle. Det har forandret seg, sier Tennøe til RA.

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, mener det er på tide at Olje-Rogaland kommer opp med en plan B. Foto: Arne Birkemo

