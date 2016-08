Dette feltet trenger bare 25 dollar fatet for å gå i pluss

Stavanger

Reduksjonen har ført til at den nåværende nullpunktprisen per oljefat for fase 1 nå er under 25 dollar.

– Vi ser nå resultatene av godt samarbeid mellom Statoil, partnere og leverandører. Vi reduserer investerings-kostnadene betydelig, og vi øker kapasiteten, ressursanslaget og verdien av feltet. Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og vil skape store verdier for eiere og for samfunnet i generasjoner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, i en pressemelding.

Forbedringene for fase 1 er oppnådd gjennom høyere effektivitet innen boring og brønn, og høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av prosjektet, ifølge Statoil.

LES OGSÅ: Venstre vil endre skattesystemet for oljenæringen