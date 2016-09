Debatt: Sølvmedaljene norsk fotball «glemte»

Stavanger

Av Kaare Lindoe

Bronselaget! Med Reidar Kvammen, Arne Brustad, Jørgen Juve, Henry «Tippen» Johansen – jo, vi husker dem fortsatt. Bronselaget - laget som tok bronse i OL i 1936, som slo Tyskland 2-0 foran øynene til Føreren selv, Adolf Hitler, og som med 3-2 over Polen sikret seg bronsemedaljene. En stor bragd av et stort norsk lag, med spillere som for alltid har skrevet sitt navn inn i norsk fotballhistorie.

Bronselaget er en av største norske idrettsprestasjonene i OL gjennom tidene. Jeg hadde som journalist i Rogalands Avis god kontakt med Reidar Kvammen. Han mente at selv om Bronselaget utvilsomt var et godt lag, så var det norske VM-laget i 1938 det beste laget han noen gang spilte på. Det var dette laget som tapte 1-2 for Italia – etter sigende på en meningsløs offside-avgjørelse av den tyske dommeren!

Men det var Bronselaget som tok bronsemedaljer!

De fleste av oss har nok glemt i dag at det var forsøk på en boikottaksjon mot Hitler-olympiaden i 1936. «En håpløs kamp», skriver Petter Larsen i boken «Med AIF-stjerna på brystet». «Folk var ikke modnet i synet på at idretten kunne bli misbrukt i propagandaøyemed, og dermed lukket man også øynene for at nazistene bevisst og intenst gjorde olympiaden til en støtte for Hitler-regimet. Her hjemme var folk først og fremst opptatt av kvalifiseringer og plasseringssjanser.»

Vi skal ikke glemme at norsk fotball også tok sølv – i Arbeiderolympiaden i Antwerpen i 1937 – for 79 år siden. I årene 1924 – 1940/45 hadde vi to idrettsforbund i norsk idrett: «Landsforbundet for idrett» - eller «de borgerlige», som det het på folkemunne, og AIF – Arbeidernes Idrettsforbund. Som en motvekt mot OL i Tyskland i 1936 ble det gjort forsøk på å arrangere en olympiade i Barcelona – et arrangement som ikke ble omtalt i den borgerlige pressen her hjemme. Den norske troppen på 34 utøvere – med bl.a. 15 fotballspillere – kom til Barcelona lørdag 18. juli. Om morgenen 19. juli ble arbeideridrettskameratene vekket av skyting i gatene i Barcelona, borgerkrigen var i full gang. Franco hadde satt en effektiv stopper for Folkeolympiaden!

Året etter kom i stedet Arbeiderolympiaden i Antwerpen. På det norske fotballandslaget spilte Magnus Johannessen fra Buøy og Stavanger. En fremragende idrettsmann, ett av AIFs store navn. En ypperlig fotballspiller som var kaptein på landslaget, en dyktig bokser med 110 kamper i ringen hvorav 90 ga seier. Dessuten deltok han i friidrett og var reserve på AIF-landslaget i denne idretten. I 1933 fikk han «Arbeider-Magasinets gullur» som den mest allsidige idrettsmann innen AIF.

– «For en siddis fra «tjokkaste Pedersgadå» var det en opplevelse å få være med i Arbeiderolympiaden i Antwerpen», fortalte Magnus Johannessen meg i et intervju jeg hadde med ham for ganske mange år siden. «I en før-olympisk kamp slo vi England 3-1, og i den olympiske turneringen slo vi først Palestina 7-1, deretter Sveits 4-0 og i semifinalen slo vi Tsjekkoslovakia 2-1. I finalen mot Sovjet ble det nederlag med 2-0. 40 000 tilskuere så finalen forøvrig. Vi hadde spilt oss fram til sølvmedaljer, men vi fikk aldri noe synlig tegn på vår verdighet. Men selve prestasjonen kan ingen ta fra oss», sa Magnus Johannessen den gang.

Arbeidernes Idrettsforbund spilte i årene fra 1924 til krigens utbrudd i 1940, en viktig rolle i norsk idretts- og samfunnsliv. AIF-landslaget i fotball spilte i disse årene 55 kamper, hvorav 15 forskjellige land var motstandere. De vant 38 kamper, spilte to uavgjort og tapte 15 kamper.

I 1945 ble «de borgerlige» og AIF slått sammen til ett forbund, Norges Idrettsforbund. Magnus Johannessen ble viseformann i Rogaland Fotballkrets i fredsåret 1945, og var senere viseformann i årene 1947 til og med 1956. Likevel sa han i intervju med meg:

– Jeg var imot sammenslåing mellom de to forbundene, fordi jeg hadde ingen tro på at det ville bli en sammenslåing av to likeverdige forbund.

Dessverre har ettertiden vist at vår landslagskaptein i fotball, Magnus Johannessen, fikk rett.