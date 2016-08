De har vært på ONS siden 1974

Stavanger

– Vi er jo en Stavanger-bedrift. Derfor er det viktig at vi er med på ONS. For oss har og er ONS en møteplass hvor vi treffer kunder, kolleger og konkurrenter, som det er viktig å holde et ekstra øye med, sier Frode Austbø, markedssjef i Hillevåg Elektro-Diesel.

Austbø var ikke født første gang arbeidsgiveren hans hadde stand på oljemessen. Selv har han vært med siden 1998.

– Standene er blitt mer proffe. I 1998 var det oppsiktsvekkende med en 60-tommer stor skjerm. I dag er det noe «alle» må ha for å vekke oppmerksomhet, forteller Austbø, som denne uken igjen er på ONS for å selge Hillevåg Elektro-Diesel og pleie kundene.

For Hillevåg Elektro-Diesel er det ikke om å gjøre å hanke inn de store kontraktene. Det er mer et samlingspunkt for diskusjon og sosial kundepleie.

– Det er mer diskusjoner, løsninger, markedsoppdatering enn de store kontraktene som landes. Selv om det hender at det også skjer, sier Austbø.

Etablert i 1952

Hillevåg Elektro-Diesel ble etablert i 1952, og holder til i Gamleveien på Forus.

– Vi er faktisk en av de første bedriftene som flyttet inn da utbyggingen av industrien på Forus begynte, sier Austbø.

Forus-kontoret har 34 ansatte. I tillegg er det 12 ansatte på Karmøy, fire i Kristiansand og fire i Skien.

Oljebransjen er inne i en dramatisk nedgangsperiode. Austbø kan forteller at Hillevåg Elektro-Diesel klarer seg fint.

– Segmentene våre er salg, service og uteleie. Oljebransjen er en av flere bransjer vi leverer til. Vi leverer og leier ut utstyr til alt fra arbeid på oljerigger til eldrehjem.

Vi har flere bein å stå på. Når det er nedgangstider i én bransje, er det gode tider i en annen, forteller Austbø.

– ONS er lønnsomt

Leverandørselskapet Mento, i Tananger, har kun mistet én ONS siden 1974. Det var på 1980-tallet. Selskapets forretningsutvikler, Christian Hana mener at ONS absolutt er viktig og lønnsomt for Mento, som fyller 45 år i år.

– Det er vanskelig å regne ut hva man får igjen, men til sjuende og sist er det absolutt lønnsomt. Etter hvert ONS har vi noen måneder med oppfølginger av henvendelser, samtaler og annet som har kommet inn under oljemessen. Her kan det ligge noen gode muligheter, sier Hana.

– I utgangspunktet er ONS en god møteplass hvor vi treffer kunder, leverandører og andre i en mer avslappende setting i forhold til den travle hverdagen. Man følger opp kunder på en annen måte og holder oss oppdatert på det som skjer, sier Hana.

Oljeindustrien er primærsegmentet til Mento, og nedgangen i bransjen merkes også for de 89 ansatte i Tananger.

– Men vi velger å ikke fokusere på det. Vi har vært i denne bransjen så lenge at vi vet det kommer bølgedaler, sier Hana.

– Er det prestisje i å være med så lenge?

– Om man ikke er med, så lurer jo folk på hvorfor. Vi er stolte over at vi har vært med så lenge, svarer Hana.