De er mer enn bare blikkfang

Stavanger

Det er over 1000 utstillere på årets ONS. Da gjelder det å stikke seg ut i mengden. På standen til det russiske olje- og gasselskapet Gazprom blir man først møtt av to russiske kvinner.

De er ikke bare et blikkfang, men har også er viktig rolle.

Snakker tre språk

– Vi er tolker. Jeg kan tre språk, russisk, engelsk og norsk, sier Yulia Rosina – på flytende norsk.

– Vi svarer stand-gjestene på enkle spørsmål, og vi sørger for at de besøkende for snakket med de rette personene basert på hva de ønsker, legger Anastasia Holstad til.

Holstad er selv utdannet sivilingeniør, mens Rosina er utdannet tolk med mastergrad i engelsk fra Universitetet i Stavanger, samt språkutdannelse fra Russland.

Begge har bodd fem år i Norge.

– Mer vanlig i Russland

Det er ikke mange utstillere som bruker festkledde kvinner på standene sine. Ifølge Rosina og Holstad er det mer vanlig på russiske messer og konferanser.

– Ja, det er mye mer vanlig i Russland. Kjolene vi har på oss er laget av en kjent russisk designer, spesielt for ONS. At klær spesiallages til ulike messer og konferanser i Russland er helt normalt. Man er mer opptatt av image og hvordan man framstår i denne type sammensetninger, sier Rosina til RA.