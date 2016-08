Dahle Flesjå til topps i Birken

Dahle Flesjå ledet før den siste bakken inn til mål og passerte målstreken to minutter og åtte sekunder før svenske Jennie Stenerhag. Svensken spurtslo Hielke Elferink fra Nederland, som endte på tredjeplass.

Hun la til at hun var noe usikker på hvordan kroppen ville respondere etter en spesiell uke.

– Det er syv år siden jeg var her sist. Å komme hit i dag og vinne er helt utrolig, sa Dahle Flesjå rette etter målpassering, ifølge NRK .

