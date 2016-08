Dag 4: Det nye Akron

Stavanger

Oslo-avisen VG har våget seg til Stavanger og rapporterer at fjorårets blod i gatene er tørket opp. Avisen fant til og med en sveiser som har fått jobb på Rosenberg, men avisen spurte ikke hva Stavanger egentlig leve av siden alle ikke kan begynne i oljå igjen?



Fornybarfondet plasseres forhåpentligvis i Stavanger når statsbudsjettet legges fram i oktober, og Cecilie Bjelland og andre ledende Ap-politikere fra byene i Rogaland har lansert ideen om et toppindustrisenter. Samtidig har EUs Triangulum-prosjekt løftet opp Stavangers status som smartby sammen med Manchester og Eindhoven, og så snart ONS er nedrigget på Tjensvoll er det bare å glede seg til den digitale lillebroren Nordic Edge. Advarslene om at Stavanger kan bli et nytt Detroit er for lengst gitt av folk som mener oljeavhengigheten minner om den ensidige bilindustrien i The Motown før alt krasjet. Smartby kan være en del av en framtid som uansett vil ha en hel del olje- og gassnæring i seg. Det gjentakende spørsmålet er hva det smarte innholdet skal være?



Kanskje Stavanger kan bli det nye Akron, Ohio? Akron var for bildekkene det Detroit har vært for bilene. Ensidig, næringsavhengig og énbeint helt fram til byens dekkindustri ble utkonkurrert av noen som kunne levere varene billigere. Detroit har det som kjent gått riktig ille med, men hva med Akron? I diskusjoner om de smarteste stedene på kloden vil de fleste begynne med å ramse opp Cambridge, Oxford, Boston, San Francisco – trolig uten å vite at den forhenværende dekkhovedstaden Akron, Ohio er stedet å være for smarte næringer.



Akron har fått over tusen nye oppstartsbedrifter de siste årene, og virksomhetene gir flere jobber enn bildekkindustrien. Rustbeltet – de gamle stålbaserte industriområdene i nordøstre USA – er i ferd med å bli døpt om til hjernebeltet. Malmö og Dresden er europeiske medlemmer av et nytt «brainbelt» som utnytter 3D-printing, nanoteknologi, stordata og tingenes internett.



Kan det norske oljebeltets metropol Stavanger melde seg på i hjernebeltet og bli ett av de smarteste stedene på kloden? Tore Tennøe i Teknologirådet har plukket opp Rogaland-planene om toppindustrisenter, og har allerede satt opp en sjekkliste. «Stavanger er smart, kompleks og dyr, men ikke «ren» og ikke fleksibel nok. Hvor er Stavangers veikart – dét er utfordringen,» sa Tennøe til en forsamling av teknooptimister på ONS’ Centre Court.



Ett av toppindustriforslagene fra Teknologirådets direktør var testområde for førerløse biler, men hovedbudskapet var å lage et senter så bra at det ikke lar seg kopiere. Helse- og velferdsteknologi er allerede en uttalt Stavanger-strategi, og så er spørsmålet om nanoteknologi og 3D-printing har fått stor nok plass.

Den fjerde industrielle revolusjon – som tyskerne omtaler vår tids omveltninger som – innebærer teknologi som vil gjøre det ulønnsomme lønnsomt, for eksempel å produsere ting med merkelappen «Made in Norway» på. Roboten Baxter kan i dag kjøpes for 25.000 dollar, og bruken er så enkelt at det ikke kreves koding for å få robotiserte jobber gjort. Siemens er i ferd med å sende roboter ned på havdyp der mennesker ikke kan være, mens nanoteknologene er i ferd med å utvikle ny solcelleteknologi, nanoceller av gull som brenner kreftceller og nanoceller som kan bygge opp skjelett etter beinbrudd. Og med ny teknologi kan alt repareres og reservedeler produseres på bare noen timer. I en region med over hundre års tradisjon for å lage ting til landbruk, industri og olje bør den fjerde industrielle revolusjonen ha kommet godt i gang.

Forskerne forsker, de store selskapene investerer i ny teknologi og gründerne kommer rett som det er ut av garasjene med geniale ideer. Utfordringen blir å få ideer til å møte strategier, framholdt Maria Strømme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Store selskaper må dele med små selskaper, på samme måte må de store engasjere speidere som kan reise rundt og plukke med seg gode ideer.