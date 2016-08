Dag 2: Grønn pakke fra Miljø-Jensen

Stavanger

Nina Jensen har kjeftet på ONS for å bruke miljøsaken som «grønn innpakning», uten at det hindret WWF-generalsekretæren i å lede en miljøkonferanse midt i oljekonferansene.

Nina Jensen er sin søster i grønn innpakning. Klar, tydelig, poengtert og argumentsterk nok til at ikke en eneste dresskledd oljemann i ONS’ Centre Court våget å gå i rette med henne da debattarenaen tok for seg energi fra sol, vind og vann. Der den blå Finans-Jensen smører statsbudsjettene med stadig flere oljekroner, peker den grønne Miljø-Jensen på at alle nye energiinvesteringer innen 2018 må ha null i utslipp for å nå klimamålet fastslått i Parisavtalen.



I 2016 utgjør fornybar 19 prosent av alle elektrisitetsproduksjon i verden, og andelen kan øke sterkt hvis politikerne tar de rette grepene. Midt i Centre Court’en – en rundt teltanordning der Jens Ulltveit-Moe, Heikki Holmås og det som må være oljefolk (miljøvernere har ikke så dyre dresser) satt i fuglefjell-stil – ga Lyse-konsernsjef Eimund Nygaard en grundig leksjon i hva som skal til for å frigjøre Europa fra kull og kraft fra fossile kilder. Ledningsnettet mellom europeiske land er fremdeles så dårlig at Tyskland må balansere sine kraftforsyninger med CO2-verstingen kull.



– Nettet i store deler av Europa er stresset, sa Nygaard og krevde mer utbygging av kraftkabler mellom Norge og Europa – både statlige og private. Norges rolle som et grønt batteri for Europa kan nemlig være å balansere kraftforsyningene på dager der det trengs mer strøm ut på nettet. For i dag er det slik ifølge Nygaard, at enkelte kraftverk i Tyskland må sende en bønn til Vårherre i håp om at strømnettet tåler belastningen neste dag.



Strømkabler ut av Norge til Storbritannia og Tyskland kan gjerne sende over både vann- og vindkraft, framholdt en annen tilhenger av utbygging av «interconnectors». Det er selvsagt et paradoks av de store at Terje Osmundsen fra regntunge Stavanger er direktør for Scatec Solar, et norsk firma som utvikler, bygger og driver solenergianlegg i Tsjekkia, Sør-Afrika, Rwanda, Honduras, USA i tillegg til Jordan nå i 2016. Solsatsingen fikk en knekk da Rec la ned produksjonen av metallskiver til solceller på Herøya i 2012, uten at dét har hindret selskapet Osmundsen leder i å eksportere norsk solteknologi.

Den teknologiske utviklingen er såpass rivende at det til og med går an å produsere solkraft i Norge, mens Osmundsen regner med at det er nok land og nok hustak til framtidige solcellepanel. I Bangladesh og andre flomutsatte land eksperimenterer like godt det norske solselskapet med kombinasjoner av fiskeoppdrett og solkraftproduksjon. Mens vannkraft har den fordelen at den kan lagres – Lyse har for eksempel fire prosent av Europas lagringskapasitet – må sol- og vindkraft brukes umiddelbart. Det er ventet at fornybarindustrien gjør et kraftig byks framover den dagen lagringskapasiteten er stor nok, noe den kan bli etter hvert som Teslas Gigafactory av en batterifabrikk i Nevada-ørkenen er oppe og går med full produksjon i 2020.



Det er et gap i forståelsen mellom Nina Jensen kutt fossilt nå før oljeselskapene er like utdaterte som telefaksene-tankegang, og EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell. Sistnevnte har et politisk kledelig grønt budskap, men skiller lag med Nina Jensen og miljøbevegelsen i synet på gass. Der EU-politikk og offisiell norsk politikk går ut på at gass er bruen til fornybarsamfunnet, mener Jensen og miljøbevegelsen at gass ikke løser problemet, men er en stor del av problemet.

ONS’ grønne innslag er gjerne en grønn innpakning rundt alle miljøproblemene oljen fører med seg, men grønnfargen er uansett oljebransjens erkjennelse av at miljøansvaret også tilhører dem. – Gresset er grønnere på den andre siden, lokket Nina Jensen med – i håp om at noen oljeselskaper skulle gjøre noe helt annet. For eksempel produsere solstrøm, vindkraft eller telefakser.