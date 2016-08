Dag 1: Gavepakker på ONS

Stavanger

Investeringsplanene for Johan Sverdrup er nå på 99 milliarder kroner, med andre ord 24 milliarder billigere enn hva Statoil regnet med da selskapet leverte sin PUD (plan for utbygging og drift) for feltet som bortimot ligger en dorgetur vestenfor Sola strandhotell.

På godt oljenorsk betyr reduksjonen at Sætres Statoil tjener penger til og med når oljeprisen er under 25 dollar fatet. Til opplysning var prisen for et fat Brent Oil 49,24 dollar en time før ONS offisielt åpnet i formiddag. Statsminister Erna Solberg ville ikke være dårligere, og brukte timene før kronprins Haakons ankomst til Tjensvoll til å erklære at 24. konsesjonsrunde åpnes, og at arealer blir lyst ut før sommeren 2017.

Dag 1 av ONS 2016 består av leting etter dette årets ONS-feeling. Hva snakkes det om på det 22. ONS-et i rekken? Jeg var en av dredongene som snek meg inn på ONS på Tjensvoll i 1974 for å samle plakater og gi vekk-ting, og det er vel bare noen ONS-er i siste halvdel av 80-tallet og de første årene av 90-tallet jeg har gått glipp av.

Hvert ONS har sin grunntone, og stemningen på de to siste har kanskje vært preget av altfor høye hæler og for mange bobler i stettglassene. 2016-stemningen er mer nedpå. På Statoils stand diskuterte Norsk Olje og gass-seniorrådgiver Bjørn Vidar Lerøen næringens utfordringer i en slags Dagsnytt 18-inspirert ramme, og vårt lokale oljeselskap har flere diskusjoner på menyen de neste dagene. Mange selskaper viser fram siste skrik innen robotifiserte greier – og etter alt å dømme har Gazprom en leverandøravtale med Miss Russia-arrangøren om utstillingspersonale – mens Statoils største standattraksjon er altså å diskutere bransjeproblemer. Den nye nøkternheten sees særlig i gi vekk ting-nivået. Før om årene har en vandring gjennom messehallene på Tjensvoll endt med armer fulle av gratisgreier fra oljeselskaper, i 2016 er det satt ut små skåler med twist og nøtter, og den eneste gi vekk-greien så langt har vært det sammenrullede sokkelkartet.

Kronprins Haakon er en mann med teft for hva som er relevante politiske symboler. Haakon kom direkte til ONS-området fra Mulighetsterminalen på Strandkaien, der han møtte kvinner og menn som er blitt ofre for oljeprisnedturen. Haakon understreket nedsidene av bransjen, både den som dreier seg om arbeidsledighet og den som dreier seg om miljøproblemene. Realitetsorientering er gjerne ONS-2016-ordet? Snakke om problemene i stedet for å få noen dyre konsulenter til å dekke dem til? I 2014 var det dyrere å leie en leilighet i skiferolje-staten North Dakota enn New York City, understreket Eldar Sætre. – Før var tempoet så viktig at kostnader ikke spilte så stor rolle, sa Statoil-sjefen.

I likhet med forgjengeren Helge Lund snakket Sætre om å gå vekk fra skreddersydde løsninger for hvert nytt prosjekt, til hyllevare der det kan lages standard-juletrær (juletrær på oljespråk er en ansamling ventiler, spoler og rørdeler brukt i en brønn – red.anm.). Og her bør miljøvernerne på ONS 2016 merke seg forskjellen mellom Helge Lund og Eldar Sætre. Mens begge snakket om å produsere olje og gass billigere, var «fornybar» utenfor Lunds vokabular.

– Framtiden er lavkarbon, framtiden er vindkraft, sa Sætre og kunne like gjerne lagt til at framtiden er lavkostnad. Og den skal Eldar Sætre også ha; mens Lund snakket om kostnadskutt og smartere løsninger var sunnmøringen Sætre nødt til å handle og brukte bare to år på å kna Johan Sverdrup så billig at Statoil tjener penger selv om dagens oljepriser halveres til 25 dollar fatet.

«Transition» er engelsk for overgang, og hadde det ikke vært for at det ikke ser like kult ut, kunne «Realitetsorientering» like gjerne vært det store ONS-ordet i 2016.