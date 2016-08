Bråket samlet spillerne

Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook!

Den kontroversielle beslutningen om omkamp mot Kristiansund ble kastet i trynet på spillerne fredag. Ulf vil anke dommen, men Sæternes erkjenner at han lurte på hvordan det ville slå ut mot KFUM Oslo.

LES OGSÅ: Ulf må spille omkamp

– Dette var en meget sterk seier. Det er ikke bare å reise hit for å hente poengene. Jeg er imponert av hvordan spillerne mobiliserte. Det henger selvsagt sammen med den dommen som kom fra NFF fredag. Slike ting kan tappe krefter. Derfor satte vi oss ned og snakket skikkelig ut om dette før kampen, sier Sæternes.

Spissene leverte varene

Han fikk betalt. Ulf drepte kampen alt før pause etter to mål av Kent Håvard Eriksen og ett av Pontus Engblom.

– Vi har jobbet mye med å få de to til å fungere sammen. De er individualister, men nå fungerer det fantastisk bra, sier han.

Selv om Sandnes Ulf nå har vunnet fire av sine fem siste kamper, våger han ikke å sikte mot direkte opprykk. Selv ikke etter at Sandefjord rotet bort to poeng og reduserte luken opp til fem poeng med syv kamper igjen.

– Vi må bare ta én kamp av gangen. Spesielt ettersom vi ikke vet om vi må spille på ny mot Kristiansund, sier Sæternes.

Mange i faressonen

Et annet pluss med kampen mot KFUM søndag var at ingen hos Sandnes Ulf pådro seg gule kort. Det vil bli en utfordring framover.

– Vi har åtte spillere i stallen som vil få karantene ved det neste gule kortet, opplyser Sæternes.

LES OGSÅ: Ormebolet er åpnet

Om uhellet skulle være ute, kan dog klubben glede seg over en sterk stall. Ikke mange lag i OBOS-ligaen kan sette navn som Vidar Nisja, Trond Erik Bertelsen og Bojan Zajic på benken.

Sæternes anser en kvalifisering som mest sannsynlig utfall av sesongen. Da kan disse navnene bli viktige.

– Ikke minst er det viktig for å klare å holde på den gode formen vår. Nå er konkurransen stor og spillerne må være på tå hev for å holde plassen på laget. Det betyr noe for å holde på formen, sier han.

Kampfakta:

Fotball, OBOS-ligaen

KFUM Oslo–Sandnes Ulf 1–3 (1–3)

KFUM Arena

Mål: 0–1 Kent Håvard Eriksen (21), 0–2 Pontus Engblom (str. 26), 1–2 Edvin Akselsen (43), 1–3 Kent Håvard Eriksen (45)

Sandnes Ulf (4–4–2): Saku-Pekka Sahlgren – Jørgen Olsen Øveraas, Mads Nielsen, Nikolai Geertsen, Viljar Helland Vevatne – Aksel Berget Skjølsvik (Trond Erik Bertelsen i 15 min.), Eirik Schulze, Anel Raskaj, Steinthor Thorsteinsson (Bojan Zajic i 19 min.) – Kent Håvard Eriksen (Vidar Nisja i 1 min.), Pontus Engblom.

Gule kort: ingen

Dommer: Sivert Ø. Amland, Kringlebotn IL