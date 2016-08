Boyan Slat: – Helt feil å ikke komme til Stavanger

Boyan Slat (22) fra Nederland droppet ut av studiene, og har aldri hatt en sjef. I stedet er han sjef fot The Ocean Cleanup som skal rense verdens hav for plast. Nå er han på ONS for å knytte nye kontakter og finne nye samarbeidspartnere. Han mener det er mye å lære av norsk offshoreteknologi. FOTO: ARNE BIRKEMO