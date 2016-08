BMC uten OL-mesteren i Tour des Fjords

Stavanger

Det ble klart da BMC offentliggjorde laget lørdag.

– Det er det vi har hørt rykter om hele uken, at han kanskje ikke kommer fordi han skal delta på en sykkelmesse i Tyskland, sa rittdirektør Roy Hegreberg til procycling.no før han fikk se uttaket.

BMC-laget som kommer til Norge består av Damiano Caruso (Italia), Alessandro De Marchi (Italia), Floris Gerts (Nederland), Fabian Lienhard (Sveits), Joey Rosskopf (USA) og Michael Schär (Sveits).

Men altså ingen Van Avermaet. Belgieren vant landeveisgullet i Rio-OL tidligere i måneden.

– Da er det endelig, da. Det er gode ryttere, men vi skulle selvsagt gjerne hatt Van Avermaet, spesielt når de i utgangspunktet har sagt at de skulle komme med ham, sier Hegreberg.

Gleder seg

Selv om BMC ikke har med seg sin største stjerne, mener sportsdirektør Yvon Ledanois at laget er «sterkt» og «ambisiøst».

– Vi stiller med en sterk miks av ryttere som er i stand til å levere gode resultater. Vi har ingen spesifikk lagkaptein, så vi ser an hvilke muligheter vi har etappe for etappe. Vi kommer definitivt til Tour des Fjords med et ambisiøst lag, sier Ledanois.

– Jeg ser veldig fram til Tour des Fjords. Det blir første gang jeg sykler et ritt i Norge, så dette gleder meg til, sier Rosskopf.

Tour des Fjords starter 31. august og går over fem etapper. Åpningsetappen går mellom Os og Bergen. Rittet avsluttes med målgang i Stavanger søndag 4. september.

