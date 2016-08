Ber oljebransjen diskutere hacke-trusselen nå

Stavanger

Runa Sandvik har hacket en skarpskytterrifle. Hun er venn med Edward Snowden, og sikkerhetssjef i New York Times. I går ettermiddag var hun på ONS for å snakke om de skjulte farene fra hackere. Som de fleste bransjer er olje- og gassindustrien utsatt for hacking av ondsinnede personer.

Og skal vi tro Sandvik, er det er det på høy tid å begynne å snakke om det.

– Risikoen er der. Trusselen er der. Men vi har ikke en offentlig diskusjon om truslene, risikoene og hvordan man skal sikre denne industrien, sier Sandvik til RA.

Sandvik har kommet til Stavanger og ONS med et budskap.

– Mer åpenhet

– Det burde helt klart vært mer åpenhet rundt truslene som finnes. Vi trenger en bred og åpen diskusjon. Selskaper og andre aktører må komme på banen og snakke om hva som må gjøres, sier hun.

Sandvik bor i USA. Hun mener amerikanerne er flinke til å debattere temaet.

– Hvor gode er oljebransjen her til å sikre seg?

– Det er vanskelig for meg å svare på. I USA har man lenge snakket om disse temaene. Mye mer enn man ser her og ellers i verden, svarer Sandvik.

Hun mener det haster med å få samlet bransjen.

– Hva må til?

– Innenfor sikkerhet er det ofte slik at det må skje noe før folk begynner å snakke om, og tenke på at grep må gjøres, forteller Sandvik overfor RA.

«Det er lett å tenke at det ikke gjelder meg, men det gjør det», ble gjentatt av Sandvik på podiet.

– Hvor mange angrep har skjedd? Hvor skadelige har de vært i form av enten tapte penger eller tapte liv? Dette må fram i lyset og diskuteres. Og så må selskapene selv vurdere hvilke systemer som er sårbare overfor aktivister, utenlandske myndigheter eller andre aktører, sier Sandvik.