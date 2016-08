Bekreftet: Adegbenro og Haugen blir i Viking

Stavanger

Av Erik Sergio Auklend og Espen Iversen

Det internasjonale overgangsvinduet stenger ved midnatt, og klubben har liten tid igjen når det gjelder spillere ut.

På tekstmelding bekrefter Adegbenros agent Atta Aneke det hele Stavanger har ønsket å høre lenge:

– Det blir ingen overgang for Samuel nå. Han blir i Viking, sier Aneke.

Adegbenro har vært koblet til en kostbar overgang til en utenlandsk klubb stort sett hele 2016. Nå blir han altså i Viking, med mindre en klubb kommer med et knallbud helt på tampen av overgangsvinduet.

Haugens overgang kollapset

Men det er slett ikke alt. Etter det RA kjenner til har det vært dialog mellom Viking og danske Brøndby rundt en overgang for Kristoffer Haugen.

Den overgangen blir det heller ikke noe av, sier spilleren selv, skarve timer før klubbskiftet måtte vært i orden.

– Klubbene ble ikke enige, sier Haugen på tekstmelding.

Haugen sier videre at han ikke er særlig skuffet over at overgangen til den danske Superligaen glapp.

– Det kunne vært en fin mulighet, men jeg er sikker på at det kommer nye muligheter for et proffopphold ved en senere anledning. Jeg stresser ikke med det, sier Haugen.

En todelt situasjon

Med det ser det foreløpig ut som om Viking-trener Kjell Jonevret får beholde alle sine nåværende spillere ut årets sesong.

Det er han fornøyd med - men han vet også at skoen trykker hardt på klubbens økonomi.

– Dette er en todelt greie. Sportslig vil vi gjerne beholde de beste spillerene våre, mens klubbkassen nok hadde hatt godt av et salg til, sier Jonevret til RA.

– Vi ønsker at spillerne skal få muligheten i større klubber enn Viking, men ikke for enhver pris. Vi vil ikke at andre klubber skal tro at de kan utnytte Vikings situasjon, sier treneren, som mener at Haugen, Adegbenro og andre spillere som har vært koblet til utenlandske klubber har én ting å gjøre framover:

– De må fortsette å prestere. Ja, klubber var etter dem nå, men de samme klubbene la ikke store nok summer på bordet. Spillerne var attraktive, men ikke attraktive nok, sier svensken.

– Da gjelder det å stå på ut årets sesong, og gjøre seg enda mer attraktiv til neste overgangsvindu, sier Jonevret.