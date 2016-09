3D-printfolket vil effektivisere «oljå»

Stavanger

Det mener Harald Knutsen, daglig leder i Bryne-selskapet Meisle.

For første gang var Meisle på ONS for å vise oljebransjen hva som er mulig med 3D-printing.

– Hulk-figuren på 2,3 meter gjør at folk forhåpentligvis får øynene opp og ser mulighetene, sier Knutsen.

Ifølge Knutsen er det mulig å lage store konstruksjoner.

– Utvikling av prototyper er viktig i oljeindustrien. Ting må skje raskt. I stedet for å se på tegninger og bilder, så kan man med hjelp av 3D-printing fysisk holde prototypen i hånden timer etter at printing er startet, forklarer Knutsen overfor RA.

– Flere muligheter

– For eksempel, i stedet for å ha et bide av en boreplattform eller en supplybåt, kan man printe en si fire meter lang båt å ha på stand. Den kan brukes til å vises fram eller til opplæring, legger han til.

Knutsen mener prosessen med å utvikle nye deler går raskere, mer effektivt og billigere.

– Dessuten er det lettere å selge inn en idé til en investor når investoren får holde den i hånden, sier Knutsen.

– Man kan tidligere også finne ut hva som fungerer og hva som må justeres på et produkt – uten at man faktisk må produsere det på nytt. Med få tastetrykk kan endre produktet.

Mange interesserte

Det ble tatt mange selfies med Hulken under ONS´ fire dager. Flere har lagt igjen visittkortene sine hos Knutsen.

– 3D-printing er for mange nytt. Mange vet ikke hvilke muligheter som finnes. Utrolig mye kan lages. Jeg har ikke fasiten på hvilke lure løsninger dette kan gjøre for oljenæringen. De må bare være kreative og tenke selv hva som passer dem, sier Knutsen, som tror 3D-printing bare blir mer og mer vanlig i flere bransjer enn olje- og gassindustrien de kommende årene.

– Printer plast, gips og metall

Bedrifter kan spare to-tre måneder i produksjonsutvikling, mener Anders Reve i Simplify, som også driver innen 3D-printing.

– 3D-printing bør være veldig interessant for oljeindustrien, spesielt leverandørindustrien. Selskaper som produserer egne deler, eller som utvikler nye produkter som de enkelt vil teste ut, sier Anders Reve, key account manager i Simplify, som for første gang hadde stand på ONS.

– Si du skal lage en telefon, og du vil teste ut hvordan den ser ut og føles rent fysisk, så kan man 3D-printe en prototyp over natten. Vanligvis vil det ta to til tre måneder å få laget spesielle deler. Dessuten er det langt billigere, mener Reve.

Simplify selger 3D-printere. Kundene er ikke mange.

– Jeg tipper under ti stykker. Jeg tror ikke 3D-printing er relevant for alle, men jeg tror flere bedrifter vil se hva slags nytte det kan gjøre for dem, avslutter Reve.