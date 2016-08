16- og 17-åringer ruset på GHB

Festen foregikk i Røde Kors-huset på Sola, og politiet har registrert fem personer mistenkt for bruk av de narkotiske stoffene GHB og ecstasy.

Politiet rykket ut til en ungdomsfest på Sola sent lørdag kveld. Foto: RA/arkiv

