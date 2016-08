Zuccas OL-vei

Sport

Mats Zuccarello og Patrick Thoresen er i samme rekke når ishockeylandslaget bråstarter sesongen med OL-kvalifisering på Jordal amfi i kveld. Kasakhstan er første motstander.

Oppgjøret blir Patrick Thoresen og Mats Zuccarellos første kamp sammen siden OL i Sotsji. «Zucca» prioriterer det norske landslaget framfor sesongoppkjøringen med New York Rangers. Det understreker hvor viktige disse kampene er.

– Det betyr absolutt alt for oss at Mats er med. Vi er veldig avhengig av å ha en så bra spiller på laget. For min egen del er det veldig spennende å lære av ham, sier landslagsspiller Tommy Kristiansen til Dagsavisen.

– Viktig

Søndag kveld er vinneren av Kasakhstan, Norge, Frankrike og Italia klare for OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.

– Det er viktig for oss å komme dit. Vi vet dette laget har et stort potensiale, sier Mats Zuccarello til NRK.

Kveldens kamp er første test for den nye landslagssjefen Petter Thoresen.

– Det har foreløpig ikke vært så mange endringer fra Roy (Johansen) til Petter, det går på små detaljer innen spillestil og tankegang, røper Stavanger Oilers-spiller Kristiansen.

Positiv

Han er skråsikker på at Norge tar seg til OL.

– Uten tvil. Jeg synes vi så veldig bra ut i treningskampene mot Østerrike, sier Kristiansen, og viser til at Norge slo østerrikerne både lørdag og søndag.

Assistenttrener Sjur Robert Nilsen sier at Norge må prestere opp mot sitt optimale.

– Vi er ranket som det beste laget (av lagene i kvaliken), og i utgangspunktet skal vi være marginalt bedre enn de andre. Det kommer til å bli veldig jevnt, så vi må opp mot vårt beste for å vinne kvalifiseringen, sier Nilsen til NTB.

Kun vinneren går til OL-sluttspillet. Norge klarte brasene sist gang laget var i OL-kvalifisering og deltok i Sotsji-OL.