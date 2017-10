Zlatan håper å spille igjen før nyttår

Av Sjur Natvig

36-åringen scoret 28 mål i sin første sesong med United, men han pådro seg en alvorlig kneskade i april. Svensken sier at han føler framgang dag for dag, og han håper å innfri manager José Mourinhos spådom om at han spiller igjen i 2017.

– La oss se om det blir før nyttår eller ikke, sier Zlatan i intervjuet omtalt på klubbens nettsted.

– Jeg følger planen og gjør det jeg er i stand til å gjøre. Jeg føler at jeg kommer nærmere og nærmere.

Han signerte en ny ettårskontrakt med Manchester United i sommer. Han sier at han ikke spiller før han er 100 prosent klar.

– Dette er min første store skade, og jeg vet hva jeg har gjennomgått i månedene siden skaden. Jeg vil ikke ødelegge betydningen av det jeg har gjort i disse fem-seks månedene ved å ha hastverk nå, sier han.

– Jeg tar det dag for dag, og når jeg er klar så er jeg virkelig klar.

Han legger ikke skjul på at det kribler i beina. Han har veldig lyst til å hjelpe United å følge opp en god sesongstart.

– Målet er å fullføre det jeg startet. Når jeg lukter gresset og føler atmosfæren så vil det trigge meg. Da er jeg igjen den løven jeg er. (NTB)