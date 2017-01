Ydmyke sølvvinnere hang med i en omgang

Sport

De følte tomhet, glede og utmattelse i Paris søndag kveld. Navn som for folk flest har vært helt ukjente, har vist oss i glimt verdens beste håndballprestasjoner.

Jentene hadde sitt gjennombrudd i 1986 og har tatt all oppmerksomheten. I januar 2017 brøt gutta gjennom lydmuren. Laget som ikke en gang var kvalifisert for VM, men kom inn på overtid, tapte for bare en nasjon: Suverene Frankrike, som feiret sin ellevte VM-tittel helt fortjent.

Norge har aldri vært i en slik finale. Norge har ikke vært i nærheten av noe som helst. Nå står håndballgutta med VM-sølv og det var derfor stoltheten trumfet skuffelsen etterhvert som minuttene gikk etter at finalen var over.



Mobilisering

Mens kulturministeren satt ringside i Paris, hadde statsminister Erna Solberg innstallert seg i Charlottenlundshallen i Trondheim og så kampen der sammen med neglebitende håndballsupportere.

Det var mange som måtte endre planene for hva de skulle finne på denne historiske søndag ettermiddagen.



Ledet med tre

Men da den franske festen skulle cruises inn, var det Norge som startet best. Espen Lie Hansen hamret inn finalens første mål og resten av omgangen ble en norsk demonstrasjon av angrepsspill fra øverste hylle. Steinkasting fra distanse, lekre innspill til strek og herlige kantscoringer. Alt sammen krydret med herlige redninger av sensasjonen Torbjørn Bergerud. Norge ledet med tre mål to ganger, 10-7 og 15-12 i et eventyr av en 1. omgang.

Men Frankrike fikk samlet seg og utnyttet to kontringer rett før pause som ingen gjør bedre. Derfor kunne de gå til pause med ettmålsledelse.

Men det var da i hvert fall vi konkluderte: Norge har allerede levert en VM-sensasjon.



Overkjørsel

Har vi sett et mentalt roligere mannskap i en hall der det kokte av marseillesen og fransk selvsikkerhet? Underveis i mesterskapet kalte vi dem kreftkameratene. Det er spesielt med et lag der både treneren og kapteinen har vært gjennom kreft-operasjoner med alt det innebærer av frykt, tvil og usikkerhet. At de noen år senere skulle stå med VM-sølv, er en hyllest til både dem selv, deres omgivelser og norsk helsevesen.



Frankrike med tolv VM-finaler bak seg skulle samtidig feire avskjeden til noen av lagets største legender.

Men de måtte ta fram alt de hadde av kunnskap og kraft for å ikke la seg kneble av dette norske laget. Og kampen ble avgjort gjennom Frankrikes turbostart etter hvilen. Da han ikke Norge med.



Veien videre

Det er et paradoks at herrelandslaget ikke har vært kvalifisert for en eneste OL-turnering siden München 1972. Da het heltene Harald Tyrdal, Pål Bye og Roger Hverven, for å nevne noen.

OL i Tokyo i 2020 er første mulighet. Nåløyet er syltrangt. Men i motsetning til Frankrike er det norske lag fylt opp av spillere med karrieren foran seg. Hva var dette starten på?

Landslagstrener Christian Berge kan være svært stolt. Han framstår jordnær, realistisk, kunnskapsrik og smart. Og ambisiøs: Som han sa til TV2 rett etter kampen: - En dag skal vi stå øverst på den seierspallen. Det er neste grunn til å tro på ham.

KAMPFAKTA

VM-sluttspillet håndball menn søndag, finale i Paris:

Frankrike - Norge 33-26 (18-17)

15.609 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen - Sander Sagosen 1, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol 4, Kent Robin Tønnesen 5, Magnus Jøndal 2, Kristian Bjørnsen 4, André Lindboe, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen 3, Gøran Johannessen 1, Espen Lie Hansen 4, Petter Øverby.

Toppscorer Frankrike: Nikola Karabatic 6.

Dommere: Martin Gjeding/Mads Hansen, Danmark. Utvisninger: Frankrike 1 x 2 min., Norge 2 x 2 min.

Dette venter for håndballgutta i årene som kommer. Men de må kvalifisere seg til alle mesterskapene.

2018: EM Kroatia

2019: VM Tyskland

2020: EM i Norge (delt med Østerrike og Sverige)

2020: OL i Japan.