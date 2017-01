Sport

Daniel-André Tande fikk selskap på pallen av en nordmann da konkurrentene feilet. Er det bare sykdom som kan stoppe Kongsberg-hopperen fra å ta Norges første hoppukeseier på ti år?

Polske Kamil Stoch falt og ødela skulderen i prøveomgangen, mens Stefan Kraft var kraftig svekket av en hissig magesjau som herjer i den østerrikske leieren.

Tande viste ingen nåde, hoppet til seier i Bergiselbakken i Innsbruck og overtok hoppukeledelsen foran avslutningen i Bischofshofen.

– Nei, vi sørger bare for at utøverne vasker hendene, sier landslagssjef Alexander Stöckl på spørsmål om han frykter at den norske leiren skal pådra seg viruset som har slått ut vertsnasjonen Østerrike midt i verdens mest prestisjefylte hoppturnering.

Det er ingen sykdomsfrykt å spore hos populære Tande. 22-åringen er ikke blitt livredd verken journalister, fans eller konkurrenter.

– Jeg pleier alltid å si at jeg ikke blir syk, for jeg er alltid syk. Jeg har hatt utrolig mye sykdom etter at jeg hadde svineinfluensa for mange år siden. Jeg blir veldig fort syk. Men jeg føler meg ganske bra, sier Tande til NTB.

Stort format

KIF-hopperen leder hoppuka med 1,7 poeng til Stoch, som var tydelig hemmet av skulder- og knesmerter i onsdagens amputerte renn i vinden. Polakken berget fjerdeplass, mens det gikk enda verre med en kraftløs Kraft på 18.-plass. Nå står kampen om gullørnen mellom Tande og Stoch. Magesjauplagede Kraft er hele 16,6 poeng bak foran avslutningen i Paul Ausserleitner-bakken. Tande viste seg som en stor idrettsmann etter at han tok karrierens tredje verdenscupseier og overtok ledelsen i verdenscupen.

– Jeg så de undersøkte ham (Stoch) i heisen på vei opp. Det er synd at det skal skje at han får vondt i skulderen. Forhåpentlig helbreder det seg fort, slik at han er i toppform igjen i Bischofshofen. Det er det jeg håper på. Det samme gjelder Kraft, jeg håper han ikke mister for mye energi etter en slik magesjau. Det er lett for at du ikke får i deg nok næring, sier Tande. Han fremstår som en idrettsutøver av stort format.

Klemte som Klopp

NTB fikk litt tid alene med hoppstjernen før den internasjonale pressekonferansen. Tande tok seg tid til å skrive autografer og stille opp på bilder. Det var rene slalåmløypa på vei til utøverbua. Tande var egentlig mest opptatt av å prate om sin store glede over at Robert Johansson ble toer og gjorde ham selskap på seierspallen i OL-bakken.De to klemte hverandre på sletta akkurat slik Jürgen Klopp klemmer på Liverpool-spillerne. Klopp trener Tandes engelske favorittlag.

– Det er veldig moro med en lagkamerat på pallen. Det blir så mye glede av det. For første gang er Robert på pallen, og det i hoppuka. Det er så deilig å se Robert treffe ordentlig og vise det toppnivået jeg lenge har visst at han har inne. Det er utrolig godt med en nordmann til på pallen, sier Tande.

Fikk Tande-løft

Hvem som smilte mest av Tande og Johansson i Innsbruck onsdag må trolig avgjøres med såkalt fotofinish.

– Det er utrolig deilig. Jeg har jobbet i mange år for å komme hit jeg står akkurat nå. Det føles utrolig godt å ta ut et skikkelig godt hopp, stråler Johansson.

– Bruk-bart?

– Jeg vil si det er ganske mye bedre enn bruk-bart, gliser hopperen fra Søre Ål. Johansson sier Tandes suksess i hoppuka har vært utrolig viktig for et norsk lag som ellers har skuffet stort.

– Det å se på Daniel og den selvtilliten han har når han er i så god form som han er nå, det er veldig behagelig. Du ser det er en gutt som har kontroll på seg selv. Han klarer å bruke enhver mulighet til å slappe av og ta det med ro. Der har jeg mye å lære i min første hoppuke. Du får slappet av når du ser hvor rolig han er, sier Johansson. Det ble norsk dagens dobbel i Innsbruck.

(NTB)