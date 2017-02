Vil fylle Oslo Spektrum

Sport

Det er ikke normalen at Norges herrelandslag kvalifiserer seg til mesterskap. Siste OL-opptreden var i 1972. Og neste års EM-sluttspill i Kroatia må det også kjempes for.

Neste motstander er selvfølgelig VM-finalemotstander Frankrike. Og allerede nå er nesten halvparten av billettene solgt til kampen som ikke spilles før onsdag 3. mai i Oslo Spektrum.

Flere tusen solgt

– Ja, det blir en fin anledning til revansj, sa landslaggssjef Christian Berge på Gardermoen da laget kom hjem sent mandag kveld etter søndagens finaletap for franskmennene.

I løpet av finalehelgen i Frankrike ble nesten 4.000 billetter solgt til kampen i Spektrum.

Den er viktig. Norge står med en seier (over Belgia) og et tap (for Litauen) i den pågående EM-kvalifiseringen. Nå venter to kamper mot Frankrike. Etter kampen i Oslo er det returmøte i Frankrike påfølgende helg.

Og bare de to beste lagene i pulja er garantert plass i mesterskapet.

Berge fortsetter?

Samtidig går spekulasjonene om Christian Berge fortsetter med landslaget eller om han fristes for mye av tilbud fra sin gamle klubb i Tyskland, Flensburg. Han har sterke bånd til den klubben.

– Nå skal jeg hjem (til Elverum) og slappe av og ha fokus på familien. Men, ja, jeg ser behovet for en rask avklaring om dette, sier han.

Og tilføyer:

– Det går ikke an å ha det bedre enn sammen med denne gjengen. Fremtiden er lys for dette laget.

