Popstjernen Lily Allen skaper Twitter-raseri i England. Hun vil nemlig forby sport og særlig fotball for å bekjempe seksuelle overgrep mot gutter, skriver Mirror.

Hun delte en lenke om Operasjon Hydrant, som etterforsker overgrep i idretten. Hun svarte så på en tweet som påpekte at voldtekt er et problem i stort sett alle samfunn.

«Det er på tide vi snakker om å forby sport her til lands. Den setter unge menn og gutter i fare for å bli misbrukt #banfootball», skrev Lily Allen på Twitter torsdag.

To be honest I think it’s time we talked about banning sports in this country. It’s clearly putting our young men and boys at risk of abuse. #banfootball https://t.co/bBh6MG1ghQ https://t.co/y5rBIrYEII