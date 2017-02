Viktig VM-søknad fra Kokslien

Av Egil Sæther

Veteranen fra Lillehammer kom i mål 32,1 sekunder bak den tyske vinneren Björn Kircheisen, men det var bare 0,7 sekunder opp til hjemmehåpet Akito Watabe på 2.-plass.

Før helgens to renn fra VM-byen i 2007 ble det sagt at den siste VM-billetten til det norske laget til Lahti senere i måneden ville stå mellom Kokslien, Jan Schmid og Håvard Klemetsen.

Kokslien var den som svarte klart best på sportsledelsens invitt. Klemetsen ble nest beste nordmann på 13.-plass med 1.40,9 minutter opp til vinneren. Jan Schmid på 17.-plass ble hektet av med 1.53,8 minutter.

Opp 14 plasser

Mikko Kokslien gikk seg opp fra 17.-plass etter hoppingen. Han gikk ut i sporet med 1.40 minutter å ta igjen på teten.

Håvard Klemetsen var den som hoppet best av de norske. Han lå på 7.-plass etter hoppdelen, men klarte ikke helt å følge opp.

Øvrige norske plasseringer: 20) Harald Johnas Riiber (2.04,1), 22) Truls Sønstehagen Johansen (2.39,9), 24) Sindre Ure Utvik (2.41,4), 33) Espen Bjørnstad (4.11.8).

Mange manglet

Rennet hadde et klart B-preg over siden seg siden flere nasjoner ikke deltok med sine antatt beste utøvere. Det gjaldt for eksempel både Tyskland og Norge. Kun fire av de 20 beste plasserte i verdenscupen sammenlagt deltok.

Tre tyskere topper sammenlagtlista i verdenscupen i form av Johannes Rydzek, Eric Frenzel og Fabian Riessle. Ingen av dem var med i Sapporo.

Fredagens vinner Björn Kircheisen er nummer fem sammenlagt i verdenscupen. Fredagens annenmann Akito Watabe er nummer fire sammenlagt i verdenscupen.

Det er nytt renn i Sapporo lørdag. (NTB)

Resultater:

Verdenscup kombinert i Sapporo fredag:

1) Björn Kircheisen, Tyskland 25.59,3, 2) Akito Watabe, Japan 0.00,7 min. bak, 3) Mikko Kokslien, Norge 0.32,1, 4) Jakob Lange, Tyskland 0.34,1, 5) Tim Hug, Sveits 0.39,8, 6) Hideaki Nagai, Japan 0.42,8, 7) Takehiro Watanabe, Japan 0.43,1, 8) Yoshito Watabe, Japan 0.49,0, 9) Wilhelm Denifl, Østerrike 0.50,8, 10) Lukas Klapfer, Østerrike 0.57,9.

Øvrige norske: 13) Håvard Klemetsen 1.40,9, 17) Jan Schmid 1.53,8, 20) Harald Johnas Riiber 2.04,1, 22) Truls Sønstehagen Johansen 2.39,9, 24) Sindre Ure Søtvik 2.41,4, 33) Espen Bjørnstad 4.11,8.

Verdenscupen sammenlagt (18 av 23):

1) Johannes Rydzek, Tyskland 1390, 2) Eric Frenzel, Tyskland 1354, 3) Fabian Riessle, Tyskland 949, 4) Watabe 726, 5) Kircheisen 640, 6) Mario Seidl, Østerrike 586.

Norske (topp 30): 8) Jørgen Graabak 356k, 12) Espen Andersen 311, 14) Magnus Krog 292, 24) Schmid 191, 26) Kokslien 178, 30) Magnus Moan 133.