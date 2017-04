VIF-krangel: Hvem av dem åpnet svakest?

Sport

KOMMENTAR

Den ene (Rekdal) var med og ansette den andre (Deila). Så forsvant den ene (Rekdal), visstnok fordi han var sliten, men også fordi han ikke kunne samarbeide med den andre (Deila). Nå er den ene (Rekdal) sint for at den andre (Deila) kaller Vålerenga en bånnklubb. Så korrigerte han (Deila) det til et bånnlag. Fasit: Vålerenga er et bånnlag fra en ganske stor klubb.

Kjetil Rekdals Vålerenga startet med fire strake tap i fjor. Så kom et lite løft før nedturen fortsatte og det stoppet på elleve poeng til sommerferien. Ronny Deila ble hentet inn i fjor sommer og var med på den redningsaksjonen som i fjor høst reddet Vålerenga fra nedrykk. Det skjedde først i nest siste serierunde. Presset og arbeidsbyrden på Kjetil Rekdal var enormt. Han opplevde det som en enorm lettelse da Ronny Deila overtok på feltet sent i fjor høst og også styrte laget i de siste kampene.

Meningen var at de skulle samarbeide videre. Rekdal som sportssjef og Deila som hovedtrener. Da Rekdal valgte å gå, ble ikke stillingen hans erstattet. Ronny Deila og VIF-sjef Erik Espeseth driver Vålerenga nå. Det ble hentet inn nye trenere, det medisinske støtteapparatet ble utvidet og noen nye spillere kom omsider på plass.

Det tabloide ordskiftet om Ronny Deila har fornærmet noen ved å kalle Vålerenga en bånnklubb, kan man drive videre så langt man vil. Han korrigerte uttalelsen tirsdag til bånnlag, og det er jo det Vålerenga per definisjon er nå. De ligger i bunnsjiktet på en tabell som aldri lyver. Og etter fire kamper har noe satt seg. Vålerenga står med en seier og tre tap og det urovekkende er at tapene har forsterket seg i takt med det tannløse spillet. Det både Ronny Deila og Kjetil Rekdal vet, er at dette er mulig å snu. Men når?

Rekdal har rett i at Deilas nye team har fått tilført helt andre ressurser enn han selv hadde. Men det har han selv vært med på å tilrettelegge for. Og Deila bygger noe nytt så godt han kan. Det overraskende er at den åpenbare framgangen fra i vinter har stoppet opp. Og den direkte årsaken er det ingen som har svar på. Uansett felles ikke dommen over Delias prosjekt nå. Det er ganske lenge til, faktisk. Mange har erfart er at Vålerenga ikke blir en toppklubb over natten.

Sogndal på Ullevaal og Odd i Skien venter i de to neste seriekampene. Hva er status når vi skriver 1. mai? Ronny Deila sier han nyter å ha det vondt, han trigges av ytre press, slik han opplevde det i Celtic. Støyen i Vålerenga er foreløpig litt hvisking i forhold. Men han vet hvordan ting eskalerer og i denne bransjen er det bare ett virkemiddel som slår alle andre: Å vinne neste fotballkamp. Så enkelt. Og så vanskelig.

SLIK STARTET VIF i 2016 (Kjetil Rekdal):

1. runde: Vålerenga - Viking 0-2

2. runde: Sogndal - Vålerenga 1-0

3. runde: Vålerenga - Rosenborg 0-2

4. runde: Stabæk - Vålerenga 2-1

0 poeng, 1-7 i målforskjell.

Det fortsatte slik: VIF - Tromsø 4-0, Molde - VIF 4-0.

SLIK STARTER VIF i 2017 (Ronny Deila):

1. runde: Vålerenga - Viking 1-0

2. runde: Haugesund - Vålerenga 4-3

3. runde: Vålerenga - Sandefjord 1-2

4. runde: Molde - Vålerenga 4-0

3 poeng, 5-10 i målforskjell

Det fortsetter slik: VIF - Sogndal, Odd - VIF.