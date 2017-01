VIF bygger nytt forsvar

Sport

Etter at Sander Berge er solgt til Belgia og Vajebah Sakor har vendt tilbake til Italia, har Vålerenga mistet sterke defensive krefter. For i tillegg til disse to er altså Kjetil Wæhler, Simon Larsen og Enar Jääger ute av fjorårets stall.

– Vi evaluerer dette, men kjøper ikke for å kjøpe. Kanskje vi trenger noe nytt, sier sportssjef Kjetil Rekdal til Dagsavisen.

Nye stoppere

Verken Berge eller Sakor var definert som forsvarsspillere, men Sander Berge ble brukt som vikar på stopperplass og Sakor ga laget defensiv styrke i sin lave midtbaneposisjon.

– Sakor er tilbake i Juventus etter at utlånsperioden er over. Det er jo ikke utenkelig at vi får en avtale igjen, men nå får han først avklare situasjonen i Torino, sier Rekdal.

Deila vil se an

Ronny Deila møter spillergruppa igjen i morgen når alle er tilbake fra ferie og han vil først ha oversikt over status. Han er på linje med Rekdal i vurderingen.

– Det viktigste i det nye Vålerenga er at vi utvikler de gode kreftene som er her, sier han.

Näsberg tilbake

Per i dag har Vålerenga disse forsvarsspillerne: Anders Nedrebø, Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Kristoffer Hay, Robert Lundström, Madhusan Sandrakumar og Ivan Näsberg. Sistnevnte er tilbake etter utlånet til svenske Varberg.

Tollås Nation har vært gjennom lange skadeperioder, men i frisk tilstand er han i dag det opplagte stoppervalget sammen med Markus Nakkim.

Deila har ønsket å styrke det medisinske apparatet nettopp for å holde spillerne skadefrie.

Etter Berge

Også midtbanekabalen skal gå opp. Sander Berge var tiltenkt en sentral rolle, men blir ikke erstattet direkte. Ghayas Zahid og Christian Grindheim blir igjen VIFs nøkkelfolk på midten. Og hvis også Moa Abdellaoue får en skadefri sesong, er sentrallinja klar.

Salget av Berge innbrakte om lag 25 millioner kroner uten at klubbene vil bekrefte tallet. Dette er midler Vålerenga uansett trenger.

– Vi skal bygge opp klubben på mange nivåer og det er det vi er i gang med nå. Da er forsvarlig drift et nøkkelord. Men trenger vi noe nytt, handler vi, sier Kjetil Rekdal.

Klubben har solgt flere sesongkort enn på flere år. Hjemmekampene spilles på Ullevaal stadion før de flytter inn på ny arena i september.