- Vi ble for like, da kan man ikke utfylle hverandre

Sport

VALLHALL (Dagsavisen): Vålerenga erstatter ikke Kjetil Rekdal i sportssjef-stillingen, i hvert fall ikke på kort sikt.

– Det blir mer ansvar på meg om de tingene, så må jeg delegere flere oppgaver til et sterkt trenerapparat som vi har her, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

Tirsdag hadde troppen sin førs

te trening igjen etter en knallhard treningsleir på La Manga, der mange av spillerne var helt utslitt.

Vi var for like

Og på leirens siste dag kom nyheten om at Kjetil Rekdal trakk seg fra jobben som sportssjef. Det kom i hvert fall overraskende på spillerne. Rekdal var ikke med til La Manga, noe som heller ikke var planlagt.

– Hva gikk galt, Deila?

– Det var trist at det skjedde. Vi prøvde jo virkelig å få det til å fungere. Men det er vrient å bytte roller og Kjetil er en genuin fotballtrener og spiller. Vi har begge samme sterke sider og vi ble litt for like. Da klarte vi ikke å utfylle hverandre slik vi burde.

– Faglig uenighet?

– Ikke i det store bildet. Men Kjetils sterke side er kampledelse og evnen til å se hva som skjer. Nå skulle han gjøre noe helt annet. Og da forsvant noe av energien hans slik han selv har forklart. Vi har aldri vært sterkt uenige om noe.

– Sterke utbrudd?

– Nei, men Kjetil er en ærlig person som jeg har stor respekt for, både menneskelig og faglig. Du får reine ord for penga, og det liker vi begge, svarer Ronny Deila, som legger til at Kjetil Rekdal er og blir en legende i Vålerenga.

Rekdal har forøvrig ennå ikke møtt spillerne etter at han annonserte sin avgang.

På tirsdagens trening var Ronny Deila sjøl svært aktiv under spilløktene. Mange av spillerne var nedslitt etter La Manga, men de vi snakket med mente det må til.

- Da vi intervjuet Kjetil Rekdal tre dager før han trakk seg, sa han at tre nye spillere skulle inn?

- Vi skal ha inn flere folk, ja, men vi skal bruke hue. Dette er et langsiktig prosjekt der vi skal ta steg for steg. Men det er litt mer oversiktlig nå når det internasjoanle vinduet er lukket, sier han.

Moa Abdellaoue sto over den siste kampen på La Manga, men var i gang igjen tirsdag. han liker hardkjøret.

- Det er på denne tida av sesongen vi må legge grunnlaget, derfor må være være slik, sier Moa Abdellaoue til Dagsavisen.

Også han var overrasket over Kjetil Rekdals avskjed, men vil ikke spekulere noe i hva som ligger bak.

- Men han har vært en helt sentral brikke i VIF i årevis og klubben har mye å takke ham for, sier Moa.



Møter Djurgården

Tirsdagens trening viste at de fleste spillerne var restituert etter La Manga.

- Jeg har aldri vært mer sliten etter en treningsleir der nede, sier Henrik Kjelsrud Johansen til Dagsavisen. - Men slik skal det være, legger han til.

Søndag skal Vålerenga møte Djurgården i Stockholm og Deila vil slippe opp litt dagene før for å få mer energi inn i laget.

På skadelista står Daniel Fredheim Holm som trener alternativt, Felix Horn Myhre med tretthetsbrudd i ryggen og Rasmus Lindkvist som har vært syk og fortsatt ikke kan trene.

PS. Rino Falk Larsen går fra Vålerenga til Fredrikstad. Overgangen ble klar tirsdag.