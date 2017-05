Var det juks på Bislett også, Hansen?

Sport

KOMMENTAR:

Svaret er antakelig ja, uavhengig av beskyldningene mot tidligere Bislett-general Svein Arne Hansen. For som (nesten) all annen idrett var også friidretten på 80- og 90-tallet en gjørme av juks. Og det er i kjølvannet av dette beskyldningene mot Hansen kommer.

I dag er han leder av det europeiske friidrettsforbundet, og bråket ble utløst av at han foreslo å nullstille alle verdens- og europarekorder etter 2005. For å ta et slags oppgjør med den syndige fortiden. Svaret fikk han fra svenskenes høydelegende Patrik Sjöberg. Han vil beholde sin europarekord. Og den populære svensken føyde til at det var bevisst juks med dopingprøver da han var aktiv. Også på Bislett. Senere har Sjöberg innrømmet bruk av kokain etter sin akktive karriere, uten at det har noe med denne saken å gjøre.

Senere modererte han det til «Europa», men saken mot Hansen ble betydelig verre i går da både Ingrid Kristiansen og tidligere pressesjef ved Bislett Games, Anne-Lise Hammer, langt på vei bekreftet Sjöbergs påstander. Det er jukset på Bislett som på de fleste andre arenaer i denne tida. Svein Arne Hansen skal i spøk ha sagt at han selv har urinert for å erstatte utøveres dopingprøver. Det er ikke all form for humor som bare passerer. Særlig ikke når man var sjef for kanskje verdens største friidrettssirkus på denne tida. Vi vet ikke om Ingrid Kristiansen skulle ha noe motiv for å sverte Svein Arne Hansen, men påstandene hennes skriker etter utdyping.

Vi bør neppe la oss sjokkere. Noen av oss er immune mot dopingskandaler. Friidretten på denne tida ble ledet av den svært omstridte italieneren Primo Nebiolo (nå død), etterfulgt av den skandaliserte Lamine Diack. Dopingspillet i friidrett har vært like skittent som i mange andre idretter. Norge er ingen unntakssone.

Bislett har holdt antidoping-fanen høyt og har som kjøreregel aldri å invitere utøvere med dopingdommer. I historiens lys har de gått i fella. Men det blir betydelig mer delikat hvis Bislett-arrangøren har vært med på et spill i å omgå dopingreglementet. Så langt er det påstand mot påstand og bevis blir vriene å skaffe. Svein Arne Hansen var sjef for disse lekene fra 1987 til 2005 og var innenfor de fleste sirkler. Hva visste han? Hva tenkte han? Nå nekter han for påstandene som kommer og antyder rettslige skritt. Dette er ikke over. Ikke dette heller.