Vålerenga kom fra en 5-1 seier over Stjernen i forrige runde, og så ut til å være på rett vei.

Men det viste seg at den vitamininnsprøytningen kun hadde kortidsvirkning.

Selv om det til slutt ble seier over Kongvinger, ga de bort det ene poenget.

Vålerenga på niendeplas på tabellen, har nå åtte poeng, to mer enn Kongvinger i bunnen.

Rasmus Ahlholm ga Vålerenga ledelsen tidlig i kampen. André Nybo utlignet for Kongsvinger helt i starten av tredje periode. Et resultat som stod seg perioden ut.

Fant aldri roen

Det ble ingen stor kamp for Roy Johansens utvalgte, og laget fant aldri helt roen, og dermed taket på kampen.

Kongsvinger-spillerne solgte seg dyrt og fikk lønn for strevet da André Nybo utlignet for Kongsvinger med litt over 16 minutter igjen av kampen, men ingen av lagene maktet å score mer i ordinær tid. Slik at kampen måtte avgjøres i sudden death. En Kongsvinger-utvisning gjorde at Jonas Oppøyen fikk det lett med å gjøre sitt første mål for sesongen.

Frisk slo tilbake

Frisk Asker slo på sin side tilbake etter stortapet mot Lillehammer forrige helg. Stjernen fikk unngjelde med 6-1 torsdag.

Garry Nunn og Cato Cocozza scoret to av målene for serielederne Frisk Asker mens veteranen Anders Bastiansen og Dag Frøystad sto for de øvrige målene.

David Hallström sto for Stjernens trøstemål da han reduserte til 1-4, men Fredrikstad-laget var egentlig aldri i nærheten av poeng.

Målrikt i Hamar

Storhamar vant et målrikt oppgjør hjemme mot Manglerud Star. Den tidligere MS-spilleren Kjetil Martinsen åpnet scoringene i Hamar. Backen Mikkel Søgård økte før Sander Boroczky reduserte, skriver NTB.

I midtperioden sto Christian Larrivée for den eneste scoringen assistert av Patrick Thoresen. Etter 36 sekunder av tredjeperioden var det Thoresens tur til å finne nettmaskene.

Mikael Zettergren og Larrivée scoret hvert sitt mål med kort mellomrom slik at hjemmelaget var oppe i 6-1, men gjestene fikk redusere to ganger mot slutten av kampen til 3-6 ved Mathias Trygg og Christer Simonsen. Backen Christian Bull fastsatte sluttresultatet til 7-3 i åpent mål.,

Med seieren rykket Storhamar opp fra fjerde- til annenplassen på den jevne tabellen. De har fire poeng opp til Frisk.

Kampfakta

Eliteserien ishockey menn torsdag, 9. runde:

Frisk Asker – Stjernen 6-1 (2-0, 1-0, 3-1)

1.386 tilskuere

1. periode: 1-0 (6.11) Garry Nunn (Anders Bastiansen, Nicolay Andresen), 2-0 (15.55) Cato Cocozza (Andresen, Nick Pageau).

2. periode: 3-0 (27.26) Cocozza (TJ Foster, Mario Lamoreux).

3. periode: 4-0 (44.21) Bastiansen (Patrick Wall, Oskar Nilsson), 4-1 (46.01) David Hallström (Niklas Bröms), 5-1 (55.53) Nunn (Foster, Andresen), 6-1 (57.45) Dag Føystad (Nilsson, Cocozza).

Dommere: Owe Lüthcke, Ringerike og Jørn M. Ekeberg, Holmen.

Utvisninger: Frisk Asker 5 x 2 min. Stjernen 4 x 2 min.

Storhamar – Manglerud Star 7-3 (2-1, 1-0, 4-2)

2.926 tilskuere

1. periode: 1-0 (4.02) Kjetil Martinsen (Jimmy Andersson, Kodie Curran), 2-0 (10.40) Mikkel Søgård (Christian Larrivée, Joachim Jensen), 2-1 (14.39) Sander Boroczky (Joachim Hermansen, Fredrik Jørgensen).

2. periode: 3-1 (39.29) Larrivée (Patrick Thoresen).

3. periode: 4-1 (40.36) Thoresen (Curran, Lars L. Østli), 5-1 (49.15) Mikael Zettergren (Thoresen, Victor Svensson), 6-1 (50.03) Larrivée (Jensen, Curran), 6-2 (52.22) Mathias Trygg, 6-3 (54.23) Christer Simonsen (Trygg, Hermansen), 7-3 (59.45) Christian Bull (Emil Frøshaug, Robert Hestmann).

Dommere: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Lars-Arve Kronborg, Lillehammer.

Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min. Manglerud Star 1 x 2 min.

Vålerenga – Kongsvinger 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) e.f.

768 tilskuere

1. periode: 1-0 (3.55) Rasmus Ahlholm (Martin Laumann Ylven).

2. periode: Ingen.

3. periode: 1-1 (43.44) André Nybo (Mitchell Theoret, Tom Ivar Hesbråten).

4. periode: 2-1 (62.39) Jonas Oppøyen (Andreas Øksnes, Steffen Søberg).

Dommere: Stian Halm, Furuset og Marcus Wannerstedt, Vålerenga.

Utvisninger: Vålerenga 7 x 2 min. Kongsvinger 7 x 2 min.

Frisk Asker 9 7 1 0 1 40 - 20 23 Storhamar 9 6 0 1 2 35 - 19 19 Sparta 9 4 3 0 2 26 - 22 18 Lillehammer 9 4 2 2 1 29 - 16 18 Stavanger 8 3 0 2 3 17 - 21 11 Lørenskog 8 3 0 1 4 18 - 29 10 Manglerud Star 9 2 1 2 4 29 - 31 10 Stjernen 9 2 1 1 5 16 - 27 9 Vålerenga 9 1 2 1 5 22 - 28 8 Kongsvinger 9 1 1 1 6 19 - 38 6

Åtte beste til kvartfinale. To siste til kvalifisering. Ved seier i forlengning eller på straffer gis det to poeng til vinneren og ett poeng til taperen.