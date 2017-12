Vålerenga tapte på Storhamars utvisninger

Sport

Hamar er akkurat nå hockeyby nummer en i Norge og en av grunnene fikk vi se denne kvelden. For bortsett fra de ti første minuttene der hjemmelaget styrte alle spakene, var Vålerenga helt på høyde i resten av kampen. Men det gjenspeilet ikke det som skjedde foran målene. Og Storhamar tok sin fjortende strake seier selv om VIF vant skuddstatistikken 32-27. Det er ikke mange bortelag som kommer fra denne hallen med flest skudd.

VIF kom unna

For etter at Vålerenga kom unna med bare ett baklengsmål i første halvdel av første periode, raknet det da de hadde full anledning til å utligne og passere Storhamar.

Mikael Zettergren dundret Storhamar i ledelsen etter drøyt to minutter og de første minuttene var mer eller mindre enveiskjøring. men Vålerenga fikk samlet seg, svarte og satte press på Storhamar i den grad at de faktisk vant skuddstatistikken i 1. periode med 10-7.

De to svarte hullene

Midtperioden startet med overtallsspill for VIF, de holdt seg i Storhamars sone uten å få avgårde avslutninger. I stedet fikk de oppleve det som er hockeytreneres mareritt. Storhamar fikk tak i pucken og veteranen Eirik Skadsdammen satte in 2-0 på Storhamars første avslutning i perioden.

Så skjedde det som ikke er veldig vanlig i ishockey. Vi fikk en repetisjon i neste overtallsperiode! Steffen Thoresen måtte i utvisningsboksen for cross-chencking med det resultat at Storhamar fikk kjørt en ny kontring i undertall og Mikael Zettergren satte sin andre scoring for kvelden.

Da tenkte de fleste VIF-tilhengerne i CC Arena at noen ganger er det umulig å vinne hockeykamper.

Vålerenga hentet opp 0-3

For vi fikk faktisk nesten enda en reprise. Steffen Thoresen måtte påny til ufrivillig hvile, Eirik Skadsdammen kom i stedet på ny kontring og satte pucken i stanga. Men denne gangen var marginene med VIF. Og de fikk endelig den overtallsscoringen de hadde jobbet så hardt for.

To sekunder før perioden var omme fikk Thomas Olsen kremtreff på høyre kant og pucen skvatt opp i Storhamar-keeperens snapphjørne.

Da var det plutselig medvind for VIF. I starten av siste periode overlevde de første undertallsperiode da Vegard Aspehaug måtte i boksen. Tolv sekunder etter at han fikk slippe til igjen, tok han selv vare på pucken og smalt inn VIFs andre redusering. Kamp igjen!

Et drøyt minutt senere sto det 3-3 i CC Arena. Rasmus Ahlholm utnyttet en feil i Storhamars forsvar, utligningen var et faktum og Storhamar tok timeout.

I ryggen på keeper og inn

Men det er en grunn til at Storhamar leder serien med 14 poengs margin. Ramus Juell måtte ta to minutter for hekting, og da skjedde det som er ganske vanlig: Laget med overtall satte scoringen. Seks minutter før slutt kom scoringen da Mikael Zettergren ble Hamars førjulsnisse. Han satte sin tredje scoring for kvelden. Pucken gikk først i stanga, så i ryggen på keeper Steffen Søberg før den skled inn i buret.

Vålerengas sluttspurt ble mest kaos. Keeper ble tatt ut i sluttminuttet, men Storhamar var nærmere 5-3 enn VIF utligning. For Storhamar fikk tak i pucken mot tomt mål, men skuddet gikk stolpe ut.

Men ingen av lagene kan ta juleferie ennå. Allerede torsdag er det ny runde. Da skal Vålerenga til Manglerudhallen.

PS. Neste møte mellom Vålerenga og Storhamar spilles i Gjøvik fjellhall 13. januar.