Vålerenga spilte, Odd scoret

Det er vanskelig å måle frustrasjon, men på en skala fra en til ti, gir vi vel VIF-spillerne en åtter etter søndagens kveldskamp i Skien. De som pekte på Odd som vinner etter en første halvtime der de ikke hadde skapt noe som helst, satt igjen med solid gevinst. For den neste timen ble avgjørende. Og det er lov å være effektive i fotball.

Fulgte planen uten å score

Christian Grindheim kunne sendt ballen ned i hjørnet, Bård Finne kunne det samme og Henrik Kjelsrud Johansen kom knapt til avslutninger. Men Vålerenga hadde ballen og spillet. Og tilsynelatende full kontroll.

Inntil Pape Pate Diouf var på rett sted og tok hånd om en keeperretur etters kudd fra Riku Riski. Da noterte vi Odds første sjanse, riktignok en dobbel en. Det var spilt 32 minutter. Og ble igjen minnet på om at fotball ikke trenger være rettferdig. Det består av spill og motspill, tilfeldigheter og ferdigheter. Og det siste hadde Odd mest av i avslutningsøyeblikkene. De som avgjør slike kamper som dette.

Den andre sjansen og det andre målet kom rett etterpå. Fredrik Nordkvelle fikk den typen treff fra kanten av 16-meteren som ingen av VIF-spillerne fikk, og da kunne Odd-spillerne gå til pause med en høyst flatterende tomålsledelse.

- Når vi har ballen så mye og er så dominerende, må vi greie å skape flere sjanser, sa Ronny Deila i pressesonen etterpå.

Hans gamle våpendrager og nå motstander Dag-Eilev Fagermo innrømmet at Odd var heldige og at det tidvis var spill mot ett mål.

- Vår behodlning er at vi ikke slipper til flere sjanser med det kjøret vi får mot oss. Også er vi giftige når vi en sjelden gang fikk sjansen, sa han.

Vakker Zahid-scoring

Hva Vålerenga gjorde med nedturen før pause? Fortsatte kjøret etter pause. Odd la seg lavt for trener Dag-Eilev Fagermo oppfattet ikke Ronny Deilas menn som særlig farlige. Det var de heller ikke. Men da Ghayas Zahid på vakkert vis scoret sitt første seriemål for sesongen, ble det glimtvis panikk. Målet i seg selv var en liten perle i hurtig teknikk. Samtitig kom Odd på overganger som var vel så farlige. Og mange kan hevde med tyngde at Riku Riski kunne fått straffespark da han ble felt alene igjennom.

For Ronny Deila var det ekstra surt å tape i Skien, særlig når kampbildet ble som det ble.

Denne gangen fikk vi se et aggressivt VIF-lag som gikk hardt ut og presset høyt i begge omganger, men når slikt press ikke gir uttellling, blir det tungt. Og frustererende.

Igjen var det på venstresiden Vålerenga skapte mest. Det skjer mye rundt Bård Finne. På høyresiden ser det verre ut. Der har det vært mye slurv i mange kamper til nå.

Derfor er fakta like nedslående for Vålerenga. Ingen poeng på bortebane foreløpig denne sesongen. Skal det bli et nytt år i ingemnannsland? Trøsten får være at dette var den beste bortekampen de har spilt i år.

Neste oppgave er Stabæk på Ullevaal, et lag som er like uforutsigbart som en norsk vår. Det sier som kjent ikke lite.

