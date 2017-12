Vålerenga lærte Manglerud effektivitet

Sport

Vålerenga tar juleferie midt på tabellen etter at de avsluttet førjulsmoroa med en sterk tredje periode mot byrival Manglerud Star.

For det var hjemmelaget som styrte kampen, men uten å få uttelling på sjansene. Etter en målløs første periode der MS vant skuddstatistikken 10-8 ble bildet enda klarere i midtperioden.

Manglerud hadde størst fart på skøytene, vant duellene og fikk endelig sin fortjente scoring da Michael Stenersen satte inn scoringen bak VIF-keeper Steffen Søberg midtveis i peroden. Kjøret fortsatte, men etter 12-4 i skudd sto det fortsatt bare 1-0 da spillerne gikk til sin siste pause.

Og 1-0 er som kjent ingen ledelse å trygge i ishockey.

For da viste Vålerenga at de er et godt trent lag, som klarte å riste av seg grumset fra de to første periodene og så at denne kampen kunne vinnes. Tre minutter var spilt da kaptein Brede Csiszar satte inn utligningen med et gnistrende langskudd. Inspirert av dette snudde delvis kampbildet og i løpet av kampens ti siste minutter viste Vålerenga en effektivitet Manglerud Star kunne misunne dem. Morten Ask økte til 2-1 etter en spektakulær scoring før comeback-man Martin Laumann Ylven hamret inn det som ble matchvinnerscoringen tre minutter før slutt.

Tobias Lindström fikk gleden av å sette den siste 25 sekunder før julesirenen lød i Manglerudhallen.

Frustrerte MS-spillere gikk i garderoben med et resultat de ikke syntes de fortjente. Det er litt spesielt å vinne skuddstatistikken 30-22 , men tape kampen 1-4. Manglerud Star fikk tre overtallsperioder de kunne utnytte, men heller ikke det hjalp.

Dermed er Manglerud-gutta hele 14 poeng bak Vålerenga på¨tabellen.

Storhamar tapte

I Askerhallen stoppet endelig Storhamars seiersrekke da de tapte 0-4 for Frisk Asker. Det er sjelden kost at serielederen går av isen uten å score mål.

Frisk Asker er nettopp Vålerengas neste motstander i Furuset forum torsdag i romjula, deretter lørdag i Askerhallen. Manglerud Star skal opp mot Lørenskog samme dager i to kamper, to nøkkeloppgjør i kampen om sluttspill.

