United-seier gir full fyr i tetkampen

Sport

Av Steinar Bjerkmann

Det er full spenning i den engelske gullkampen etter at ligaleder Chelsea tapte 0–2 mot Manchester United.

José Mourinho satte blant annet Zlatan Ibrahimovic på benken før møtet med gamleklubben.

Allerede etter sju minutter var United i føringen. Marcus Rashford stormet gjennom alene etter at assistmaker Ander Herrera hadde snappet en feilpasning fra Chelseas Nemanja Matic med hendene.

– Jeg ønsket aldri å ta ballen med hendene. Jeg løp med armen inntil kroppen. Dersom armen din er i en naturlig posisjon, er det ikke hands, sa Herrera til Sky Sports.

Ingen ekstra glede

Tidlig i 2. omgang skulle Herrera selv komme på scoringslisten. Chelsea kom på hæla etter en frisparksituasjon, og fra hjørnet av 16-meteren skjøt Herrera inn 2–0 via Chelsea-forsvarer Kurt Zouma.

– Chelsea er landets beste kontringslag, men vi hadde veldig god kontroll på dem. Jeg er veldig fornøyd med gutta. Jeg er glad, men ikke fordi det var mot nettopp Chelsea, men fordi vi trengte disse tre poengene, sa Mourinho til BBC etter triumfen mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg føler ingen ekstra glede over å slå Chelsea, men fordi vi slo lederlaget. Det betyr ingenting om det er Chelsea eller noen andre, men vi slo dem på en overbevisende måte. Ingen kan betvile vår vilje til å vinne kampen, sa Mourinho videre.

Manchester United sto med åtte Premier League-kamper uten seier mot Chelsea (0-4-4). Det var klubbens lengste rekke uten seirer mot noe lag i PL-historien.

Chelsea topper Premier League med sine 75 poeng, men kun fire skiller ned til formsterke Tottenham på annenplass.

– Det flere årsaker til at vi tapte denne kampen. United var langt mer aggressive, vant andreballene og ville trolig mer enn oss, sukket Chelseas keepervikar Asmir Begovic.

Frimerke på Hazard

Chelsea klarte aldri å løse Uniteds sjakktrekk med å sette frimerke på stjernen Eden Hazard.

– Vi har mange matchvinnere, det handlet ikke bare om at Eden Hazard ble mannsmarkert ut av kampen, sa Begovic.

Antonio Conte var selvsagt en skuffet Chelsea-manager søndag kveld.

– De fortjente å vinne og viste både mer vilje og motivasjon, sukket Conte overfor Sky Sports.

– Denne gangen var det trenerens feil. Det er mitt ansvar. Denne gangen klarte jeg ikke å få spillerne til å finne den rette motivasjon, medga den tidligere Juventus-treneren.

Frykter Tottenham

Nå venter en tett fight mot Tottenham om ligagullet.

– Jeg har noen bekymringer, for vi må jobbe sammen og raskt finne den rette gnisten for å vinne ligatittelen. Dersom noen mener det er normalt at Chelsea skal vinne ligaen, ikke glem at vi er underdogs etter tiendeplassen forrige sesong, sa en noe defensiv Conte.

– Tottenham er i god form og spiller med entusiasme. Vi må gjøre akkurat det samme, sa italieneren.

Zlatan Ibrahimovic var for første gang henvist til benken i Premier League.

Liverpool vant

West Bromwich ble offer for dødballmål da Roberto Firmino skallet Liverpool nærmere Champions League.

Tony Pulis' WBA-lag har dødballer som sin store styrke, men ble straffet av Firmino like før pause.

James Milner løftet ett frispark inn i feltet. Brasilianeren Lucas Leiva stusset ballen videre til landsmannen Firmino, som stusset inn kampens eneste mål.

– En viktig seier mot et vanskelig lag. Vi burde kanskje avgjort kampen tidligere, men tre poeng og godt forsvar gjør oss godt fornøyd, sa Liverpool-kaptein Milner til BBC.

West Bromwich var ikke ufarlige etter pause, men flere gode sjanser resulterte ikke i mål.

Den største muligheten hadde Matt Phillips etter at Salomón Rondón først hadde vendt vekk Joel Matip.

Formsterk Mignolet

Liverpools formsterke keeper Simon Mignolet kom imidlertid ut på fem meter og avverget med en lekker beinparade.

– Vi er veldig fornøyd med prestasjonen og tre poeng. Vi visste at de ville sende alt de kunne i angrep mot slutten, inkludert målvakten, men vi taklet det godt, sa Mignolet til Sky Sports.

WBA kastet alt i angrep mot slutten. Keeper Ben Foster ble med opp på corner.

Sisteskansen fikk ballen, men da han sentret til James McClean fikk vertene trøbbel. McClean mistet ballen og Liverpool stormet mot det tomme målet.

Alberto Moreno, som noen minutter før var byttet innpå, forsøkte å sette ballen i det åpne målet, men skjøt svakt utenfor.

Dødballtrening

Før matchen hadde Liverpool trent på dødballer for å stoppe Pulis-fotballen.

– Når du kommer hit, vet du at dødballer er en stor trussel. Vi klarte oss veldig bra, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Det var kanskje litt statisk før pause, men vi scoret et flott mål etter en dødball. Tre spesielle poeng for oss, sa Klopp videre.

Liverpool vant søndag for første gang en bortekamp mot et Tony Pulis-ledet lag i Premier League.

Anfield-laget jager videre i kampen om Champions League-spill til høsten.

Misfornøyd Pulis

WBA-manager Pulis var lite fornøyd etter hjemmetapet.

– Vi er veldig skuffet over baklengsmålet, sa Pulis til BBC.

– Firmino hindret (Craig) Dawson. Dommeren blåste for akkurat det samme da Darren Fletcher hindret deres keeper, så får dere bestemme hvem som var verst, sukket Pulis.

Han slo også tilbake til kritikerne som mener West Brom kun er et dødballag.

– (Nacer) Chadli hadde en stor sjanse på bakerste stolpe, Matty Phillips burde ha scoret alene med keeper, Hal (Robson-Kanu) det samme. Det var ikke bare dødballer, sa en frustrert Pulis etter påsketapet.

KAMPFAKTA

Engelsk eliteserie fotball søndag, 33. runde:

Manchester United – Chelsea 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Marcus Rashford (7), 2-0 Ander Herrera (49).

75.272 tilskuere.

West Bromwich – Liverpool 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Roberto Firmino (45).

25.669 tilskuere.

Spilt lørdag:

Crystal Palace – Leicester 2-2 (0-1)

Mål: 0-1 Robert Huth (6), 0-2 Jamie Vardy (52), 1-2 Yohan Cabaye (54), 2-2 Christian Benteke (70).

25.000 tilskuere.

Everton – Burnley 3-1 (0-0)

Mål: 1-0 Phil Jagielka (49), 1-1 Sam Vokes (str. 52), 2-1 Ben Mee (selvmål 71), 3-1 Romelu Lukaku (74).

39.328 tilskuere.

Southampton – Manchester C. 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Vincent Kompany (55), 0-2 Leroy Sané (77), 0-3 Sergio Agüero (80).

31.850 tilskuere.

Stoke – Hull 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Marko Arnautovic (6), 1-1 Harry Maguire (51), 2-1 Peter Crouch (66), 3-1 Xherdan Shaqiri (81).

27.505 tilskuere.

Markus Henriksen var ubenyttet reserve for Hull.

Sunderland – West Ham 2-2 (1-1)

Mål: 0-1 André Ayew (5), 1-1 Wahbi Khazri (26), 1-2 James Collins (47), 2-2 Fabio Borini (90).

40.168 tilskuere.

Rødt kort: Sam Byram (90, to gule), West Ham.

Håvard Nordtveit spilte ni minutter som innbytter for West Ham.

Tottenham – Bournemouth 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Mousa Dembélé (16), 2-0 Son Heung-min (19), 3-0 Harry Kane (48), 4-0 Vincent Janssen (90).

31.943 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Watford – Swansea 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Étienne Capoue (42).

20.272 tilskuere.