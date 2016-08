United reddet seieren på overtid

Av Jørn Henriksen Skjærpe

– Det var utrolig. Jeg er så glad nå, så glad for tre poeng og scoringen min. Jeg jobber hardt på trening for å få oppleve øyeblikk som dette, sa matchvinneren i et intervju vist på TV 2 etter kampslutt.

United-fansen feiret stort da Rashford reddet dagen på tampen.

«Tigrene» så ut til å sikre seg et svært sterkt poeng mot United, men fotrappe Rashford knuste hjertene til hjemmefansen på overtid. Den unge spissen fikk et godt innlegg fra kaptein Wayne Rooney, og Rashford gjorde ingen feil fra kloss hold.

Dermed har United ni poeng på tre kamper og holder følge med Chelsea på toppen av tabellen.

Hull hadde vunnet to av to kamper før møtet med United, og så altså lenge ut til å få med seg poeng, men United trakk det lengste strået.

Stoppet Zlatan

Spissveteranen Zlatan Ibrahimovic hadde scoret tre mål på sine to første seriekamper for United, men svensken klarte ikke å finne nettmaskene lørdag. Det klarte heller ikke spissmakker Wayne Rooney. Rooney fikk to store sjanser til å nette, men uten å lykkes.

Innbytter Rashford kom imidlertid inn som et friskt pust mot slutten for United. Han kom til en god sjanse tolv minutter før slutt, men Hull-keeper Eldin Jakupovic vartet opp med en fin redning. Helt til slutt fant han likevel veien til målet.

– Jeg trodde ikke vi skulle klare å score, men heldigvis dukket Marcus opp på rett sted til rett tid. Vi har ikke spilt på vårt beste i de tre første kampene, men det kommer seg. Tegnene er positive, sa Uniteds Luke Shaw.

– Vi var gode defensivt også forrige sesong. Det har vi bygget videre på, la backen til.

Huddlestone-suser

Hull fikk låne ballen svært lite underveis mot United, men «tigrene» kom likevel til et par store muligheter. Før hvilen curlet Robert Snodgrass et frispark like utenfor høyre kryss. United-keeper David de Gea kunne puste lettet ut.

Snodgrass måtte for øvrig ut med skade tidlig i 2. omgang.

Tom Huddlestone fikk vertenes største mulighet en stund etter pause. Den tidligere Tottenham-spilleren ladet kanonen fra distanse, og skuddet hans gikk via United-stopper Eric Bailly og utenfor, til lettelse for en utspilt De Gea.

Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull, men den norske spissen maktet ikke å komme til noen store muligheter.

– Å tape i siste minutt kjennes veldig tøft, men slike ting skjer i fotballen, sa Hulls Curtis Davies etter kampslutt.

Chelsea vant stort

Burnley slo til med en sterk seier mot Liverpool i forrige serierunde, men laget hadde lite å stille opp mot Chelsea på Stamford Bridge. Hjemmelaget vant hele 3-0.

Chelsea har dermed fått en perfekt seriestart under Antonio Contes ledelse. Chelsea har ni poeng etter tre spilte seriekamper, og laget topper dermed Premier League. Manchester United har like mange poeng, og byrival City kan få det om det blir seier over West Ham søndag.

Eden Hazard sendte Chelsea i ledelsen fra distanse etter ni minutter lørdag, mens Willian trygget seieren da han dunket inn 2-0 tre minutter før hvilen. Victor Moses pyntet ytterligere på resultatet like før slutt.

– Det var en god kamp av oss. Vi skapte mange sjanser, men vi holdt nullen i tillegg. Dette er viktig for oss. Det hjelper på selvtilliten, sa Chelsea-manager Conte, ifølge BBC.

Given-selvmål

Ronald Koemans Everton tok en viktig 1-0-seier hjemme mot formsvake Stoke. Stoke-keeper Shay Given var uheldig da Everton scoret kampens eneste mål. Leighton Baines skjøt et straffespark i stolpen, men ballen gikk via keeperveteranen og inn i nettmaskene. Dermed ble det tre poeng hjemme på Goodison Park. Everton har sju poeng etter tre spilte serierunder.

– Vi var ikke effektive nok i boksen, men prestasjonen var god. Vi kan bygge videre på dette. Sju poeng etter tre kamper er bra, men vi kan bli mye bedre på flere områder, sa Everton-manager Koeman.

Vardy-mål

Jamie Vardy scoret sitt første seriemål for sesongen da Swansea ble slått 2-1 hjemme i Leicester lørdag. Vardy sendte Claudio Ranieris mannskap i føringen etter 32 minutter, før kaptein Wes Morgan satte inn kampens annet mål åtte minutter etter pause. Leroys Fer redusering ni minutter før slutt hjalp ikke gjestene.

Leicester, som tok et sensasjonelt seriegull forrige sesong, har fire poeng etter tre seriekamper.

– Jeg er veldig glad, for dette var tre viktige poeng for oss. Poengdelingen mot Arsenal sist var OK, men i dag spilte vi bra. Jeg er fornøyd. Vi starter sesongen vår nå, sa Leicester-manager Claudio Ranieri.

Et skår i gleden var det at keeper Kasper Schmeichel måtte ut med skade. (©NTB)

KAMPFAKTA

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 3. runde:

Chelsea – Burnley 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Eden Hazard (9), 2-0 Willian (42), 3-0 Victor Moses (89). 41.607 tilskuere.

Crystal Palace – Bournemouth 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Joshua King (11), 1-1 Scott Dann (90). 23.503 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Everton – Stoke 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Shay Given (selvmål 51). 39.581 tilskuere.

Hull – Manchester U. 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Marcus Rashford (90). 24.560 tilskuere.

Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull.

Leicester – Swansea 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Jamie Vardy (32), 2-0 Wes Morgan (53), 2-1 Leroy Fer (81). 31.727 tilskuere.

Southampton – Sunderland 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jermain Defoe (str. 80), 1-1 Jay Rodriguez (85). 30.152 tilskuere.

Tottenham – Liverpool 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 James Milner (str. 43), 1-1 Danny Rose (72). 31.211 tilskuere.

Watford – Arsenal 1-3 (0-3)

Mål: 0-1 Santi Cazorla (str. 9), 0-2 Alexis Sánchez (40), 0-3 Mesut Özil (45), 1-3 Roberto Pereyra (57). 20.545 tilskuere.

Engelsk mesterskapsserie fotball lørdag, 5. runde:

Barnsley – Rotherham 4-0 (0-0)

Mål: 1-0 Marc Roberts (54), 2-0 Adam Hammill (57), 3-0 Tom Bradshaw (86), 4-0 Ryan Kent (90). 15.283 tilskuere.

Birmingham – Norwich 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 David Davis (22), 2-0 Clayton Donaldson (68), 3-0 Donaldson (str. 83). 16.295 tilskuere.

Alexander Tettey spilte hele kampen for Norwich.

Blackburn – Fulham 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Tom Cairney (90). 10.464 tilskuere.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for Blackburn.

Brentford – Sheffield W. 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Lasse Vibe (54), 1-1 Sam Hutchinson (90). 9677 tilskuere.

Rødt kort: David Jones (73, to gule), Sheffield W., Lasse Vibe (88, to gule), Brentford.

Bristol C. – Aston Villa 3-1 (0-1)

Mål: 0-1 Jack Grealish (5), 1-1 Tammy Abraham (59), 2-1 Joe Bryan (61), 3-1 Lee Tomlin (81). 21.099 tilskuere.

Cardiff – Reading 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Yann Kermorgant (89). 15.013 tilskuere.

Huddersfield – Wolverhampton 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Rajiv van la Parra (6). 19.972 tilskuere.

Ipswich – Preston 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Grant Ward (15). 15.296 tilskuere.

Newcastle – Brighton 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jamaal Lascelles (15), 2-0 Jonjo Shelvey (63). 49.196 tilskuere.

Rødt kort: Sam Baldock (54, to gule), Brighton.

Nottingham Forest – Leeds 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Pajtim Kasami (16), 2-0 Damien Perquis (71), 2-1 Kalvin Phillips (83), 3-1 Oliver Burke (90). 20.995 tilskuere.

Wigan – Queens Park Rangers 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Nedum Onuoha (48). 10.606 tilskuere.