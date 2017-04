United fikk bare uavgjort i europaligaen

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Henrikh Mkhitaryan ga José Mourinhos mannskap ledelsen etter 36 minutter da han luktet en retur. Fra skrått hold plasserte han ballen i nettaket til 1-0. Resultatet virket å stå seg til full tid og gi gjestene et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret, men etter 86 minutter dukket Dendoncker opp.

Midtbanespilleren stanget inn et innlegg fra venstre og sørget for at det er full spenning før kampen på Old Trafford.

Etter en god åpning på kampen av det belgiske hjemmelaget tok vertene fra Manchester mer og mer over før pause. Zlatan Ibrahimovic hadde en stor sjanse til å bli målscorer innledningsvis da han avsluttet fra fem meter, men svenskens avslutning ble reddet. Returen satte Mkhitaryan i stolpen, men armeneren fikk sin revansj like etter.

Anderlecht mer med

Det belgiske hjemmelaget var langt mer med etter pause og trykket til tider Manchester United-laget bakover.

Likevel var det Mkhitaryan som fikk omgangens første store sjanse da han forsøkte å styre et innlegg fra Matteo Darmian i mål. Avslutningsforsøket på volley gikk imidlertid like utenfor.

Anderlecht virket noe sluttkjørte mot slutten av kampen, men hodestøtet til Dendoncker kan vise seg å være svært viktig for vertene.

Genks Berge tapte

I Spania tapte Sander Berge og hans 2-3 mot Celta Vigo.

Jean-Paul Boëtius ga Berges lag ledelsen etter 10 minutter, men kun fem minutter senere utligne Pione Sisto. Tre minutter senere var kampen snudd da tidligere Liverpool-spiller Iago Aspas satte inn 2-1.

Svenske John Guidetti økte til 3-1 etter 38 minutter, men Berges lag fikk med seg en svært viktig 2-3-redusering da Thomas Buffel scoret etter 67 minutter.

Berge spilte hele kampen på midtbanen for Genk.

I kampen mellom Ajax og Schalke 04 ble Davy Klaasen den store spilleren. 24-åringen satte inn 1-0 for vertene etter 23 minutter før han la på til 2-0 etter 52 minutter spilt. (NTB)

KAMPFAKTA

Europaligaen fotball torsdag, kvartfinale 1. kamp:

Ajax – Schalke 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Davy Klaassen (str. 23), 2-0 Klaassen (52).

52.384 tilskuere.

Anderlecht – Manchester United 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Henrikh Mkhitaryan (36), 1-1 Leander Dendoncker (86).

20.000 tilskuere.

Celta – Genk 3-2 (3-1)

Mål: 0-1 Jean-Paul Boëtius (10), 1-1 Pione Sisto (15), 2-1 Iago Aspas (18), 3-1 John Guidetti (38), 3-2 Thomas Buffel (67).

Sander Berge spilte hele kampen for Genk.

18.000 tilskuere.