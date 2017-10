Sport

Chidera Ejuke kan legge seg med et smil om munnen i kveld, og gjenoppleve sine to scoringer og ene målgivende pasning i drømme.

For nå er Vålerenga igjen blitt et vinnerlag.

VIF-press

Vålerenga er tydeligvis lei av å kjempe mot nedrykk, og har i de siste kampene klatret på tabellen.

Nå har de åtte poeng ned til kvalikplassen, som kveldens motstander Aalesund innehar, med like mange poeng som Tromsø, som er under streken sammen med Viking.

På nydøpte Intility arena, satte Vålerenga Aalesund under press fra første spark, og ville gi Intility valuta for millionene de har brukt for å få lov til å sette navnet sitt på stadion.

VIF gikk rett i angrep fra start, og var farlig frampå før minuttet var gått.

Og det skulle bli mer.

Fem minutter ut i kampen fyrer Chidera Ejuke av et skudd som Aalesund målvakt Andreas Lie må slå ut i feltet.

Der er Ivan Näsberg og banker ballen i mål.

TV-bildene i etterkant viser at en VIF-spiller er i offside, og forstyrrer målvakt.

Uansett, Dommeren godkjente scoringen.

2-0 målet var det aldri noe tvil om.

Christian Grindheim slår opp til Chidera Ejuke på venstrekanten, som setter fart, bruker Bjørn Helge Riise som rundingsbøye, før han dobler for Vålerenga.

Da var kampen bare sju minutter gammel.

Tversover

22 minutter ut i kampen, ut fra egentelig ingenting, reduserer Edwin Gyasi for gjestene. Han snapper opp en håpløs tversoverpasning fra Magnus Lekven på 20 meter, og har en enkel oppgave med å score.

Så var det denne Chidera Ejuke da.

Nytt fremspill fra Christian Grindheim på venstrekanten, før Chidera Ejuke elegant setter ballen inn i mål via stolpen. Da var det spilt 29 minutter.

Etter 60 minutters spill, forlot han banen med krampe.

Det tok på å kjøre rundt med Aalesund for banens beste spiller.

VIF-perle

Vålerenga var best før pause, og de var best etter, selv om de tillot Aalesund å komme til noen gode sjanser.

Men foran mål var de håpløse.

Håpløs var ikke Vålerengas Simen Juklerød.

Han fikk ballen på 25 meter fra Herman Stengel, la til rette, og sendte ballen op i krysset til 4-1 for Vålerenga.

Kveldens høyepunkt for de 8.932 fremøtte.

Da var det spilt 67 minutter.

Og det skulle bli mer.

Et par minutter senere scoret Henrik Kjelsrud Johansen, da han stupheadet inn 5-1 for Vålerenga.

Og ikke nok med at fotballgutta vant 5-1. I Askerhallen gjorde hockeygutta det samme, og slo serieleder Frisk Asker 5-1.

Alt i alt en god kveld for Vålerenga.

Vålerenga – Aalesund 5-1 (3-1)

8932 tilskuere

Mål: 1-0 Ivan Näsberg (5), 2-0 Chidera Ejuke (7), 2-1 Edwin Gyasi (22), 3-1 Ejuke (29), 4-1 Simen Juklerød (66), 5-1 Henrik Kjelsrud Johansen (70).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Jonatan Tollås Nation, Vålerenga.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Ivan Näsberg – Herman Stengel, Magnus Lekven – Simen Juklerød, Christian Grindheim (Samuel Kari Fridjonsson fra 46.), Chidera Ejuke (Daniel Berntsen fra 61.) – Henrik Kjelsrud Johansen (Fitim Azemi fra 75.).

Aalesund (4-4-2): Andreas Lie – Bjørn Helge Riise (Adam Örn Arnarson fra 46.), Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Vebjørn Hoff, Fredrik Carlsen, Aron Elís Thrándarson (Sondre Brunstad Fet fra 82.) – Mustafa Abdellaoue (Valmir Berisha fra 80.), Thanasis Papazoglou.