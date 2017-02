Tre hundredeler fra VM-medalje:- Hvorfor meg?

Sport

Av Per-Kristian Eriksen

ST. MORITZ: Aleksander Aamodt Kilde hadde bronsemedaljen i lomma i onsdagens super G-renn i VM helt til canadiske Manuel Osborne-Paris raste i mål fra startnummer 26.

Da lå Erik Guay i ledelsen 45 hundredeler foran Kjetil Jansrud. Ni hundredeler bak Jansrud lå Kilde på en sikker tredjeplass. Men Osborne-Paris veltet om på hele rekkefølgen fra sitt sene startnummer. Plutselig var Kilde på den sure fjerdeplass. Tre fattige hundredeler ble forskjellen på himmel og helvete.

– Er det mulig? Hvorfor skal dette hende akkurat meg? Det var tanker som gikk gjennom hodet mitt da Osborne-Paradis skjøv meg ned fra seierspallen med de tre hundredelene, fortalte Kilde til de norske pressefolkene i målområdet etter rennet.

Han la ikke skjul på at han var ekstremt skuffet.

– Dette var skikkelig surt. Det er sjeldent jeg blir så skuffet som jeg er nå. Da jeg så han (Osborne-Paradis) komme i mål med tre hundredeler bedre tid enn meg, var det ordentlig surt, sa han til NTB.

Prøvde å være positiv

Kilde fikk vist at han er en av verdens beste super G-kjørere, men hadde ikke marginene med seg i VM-løpet onsdag. Selv om han fikk seg "en på trynet", forsøkte han å se positivt på situasjonen

– Det er jo slik at 4.-plass i VM er en veldig sur plassering, mens 4.-plasser i normale verdenscuprenn er veldig bra. Man må prøve å se det litt i perspektiv. Vi har tross alt Kjetil (Jansrud) på annenplass og to inne blant de fem beste. Laginnsatsen er skikkelig bra i et VM hvor vi har hatt mye press på oss. Sånn sett føler jeg at dagen var bra, sa Kilde.

Han forklarte også for NTB hvordan han hadde opplevd kjøringen sin:

– Jeg risikerte det jeg kunne og kjørte bra. Det var et par småfeil som kostet meg de tre hundredelene jeg var fra medalje. Feilene kostet kanskje litt mer også. Jeg skal ikke nekte for at det er veldig surt å tenke på akkurat nå, men det må jeg legge bak meg. Nå må jeg glemme dette og se framover.

Stor risiko

Aleksander Aamodt Kilde fortalte om en trasé med mye kuler og terreng. Hastigheten varierte også mye i de ulike partiene av løypa

– Det var en trasé der det gjelder å være "på ballen" hele tiden. Risikerer du mye, i et forsøk på å vinne rennet, så er det lett å gjøre småfeil, fortalte Lommedalen-alpinisten.

Han tok av seg hatten, eller lua, for gullvinner Guay.

– I dag var Erik Guay ekstremt god. Han er nok verdens beste i terreng og med hopp som det var her. Veldig gøy for ham og for Kjetil på sølvplass pluss han som dyttet meg ut av pallen. For meg er det mest surt, sa Kilde.

-Det er kjedelig å gjøre småfeil som jeg gjorde, men jeg må tenke at det lærer jeg av, la han til.

– Hvor lang tid bruker du på å legge denne skuffelsen bak deg?

– Nå kommer jeg nok til å bruke litt tid på å døyve denne nedturen. Men det er jo nye renn og treninger fortløpende. Jeg må derfor ikke tenke for mye på denne fjerdeplassen, for jeg vinner i hvert fall ikke noe på å grave meg ned, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

– Jeg må heller glede meg med Kjetil og hans medalje. Du kan være sikkert på at jeg ikke skal dra ned stemningen i gruppa, avsluttet han.

– Nå må jeg bare slappe av og skyve denne skuffelsen fra meg. så mye mer er det ikke å gjøre, sier han.

Lørdag er det nye muligheter på utforen i VM. (NTB)