Tande fra fortvilelse til lettelse

I folkehavet ved Schattenbergbakken i Oberstdorf var Tande dypt fortvilet etter et svakt førstehopp på 130,5 meter. Da var luken opp til Stefan Kraft hele 14,8 poeng.

Med finaleomgangens beste svev ble luken til fredagens vinner kuttet til 12,6.

– Det er 12,6 poeng opp. Jeg ser på det slik at historisk sett har flere ligget lenger bak enn det, også i Garmisch-Partenkirchen, og fortsatt vunnet hoppuka. Det er fortsatt mulig dersom jeg hopper godt på ski, sa Tande til NTB etter fjerdeplassen i fredagens åpningsrenn i den tysk-østerrikske hoppuka.

– Det er en veldig god følelse å hoppe seg opp på lista og ikke være så ekstremt langt bak. Det hadde vært verre om det var 30 poeng.

Seieren uteblir

I en rekke renn i vinter har Kongsberg-hopperen måttet hoppe seg opp i finaleomgangen.

– Det kommer helt an på hvordan de foran meg hopper. Det er relativt. Det vil jeg helst ikke finne ut av, svarte 22-åringen da han fikk spørsmål om han har råd til flere svake førsteomganger i jakten på sammenlagtseieren og den gylne ørnen som deles ut til vinneren.

Men lettelsen på sletta etter 138,5 meter i finaleomgangen kan vise seg å bli avgjørende.

– Selvfølgelig var jeg jævlig lettet. Det er alltid en utrolig god følelse å hoppe bakken ned, spesielt når du er i dette sirkuset med så presset fart. Du vet at dersom de andre gjør en feil som jeg gjorde i 1. omgang, så kan det gå langt. Det er aldri lett å vite. Det var veldig deilig å lande på det hoppet, sa Tande til NTB.

For tredje gang i vinter ble KIF-hopperen nummer fire i et verdenscuprenn. Han har like mange annenplasser. Seieren har uteblitt.

Verdenscuplederens fiasko

Kanskje kommer den i nyttårshopprennet søndag.

– Tar jeg annenomgangen her og annenomgangen i Engelberg i ett renn, håper jeg at jeg vinner med mange poeng. Dere så i 2. omgang at jeg har nivå til å hoppe fra dem som sitter igjen på toppen. Du må gjøre det i to omganger. Når du ser hvordan Stefan Kraft klarer å vinne med så mye i dag, kan også andre gjøre det, mente Tande.

Og der Tande reddet sammenlagtsjansen, falt verdenscupleder Domen Prevc igjennom med 26.-plass. Han er allerede 53,3 poeng bak ledende Kraft.

– Det ser ut som han kjente på nervene i den første konkurransen. Det er mye press på en 17-åring i en så stor turnering. Det er ikke så rart at det gikk som det gjorde, sa Tande.

Trenger seks topphopp

Sportssjef Clas Brede Bråthen er overbevist om at Tande henter inn igjen poengene han rotet vekk i hoppukestarten.

– Daniel dokumenterer at han er den beste hopperen når han hopper på sitt toppnivå, men han klarer ikke å ta det ut i to hopp. Det blir den store øvelsen å få ham til å gjøre det. Da vil han hente inn forspranget i løpet av de tre gjenstående rennene, sa Bråthen.

– Han må levere seks topphopp. 12,6 poeng er egentlig ingenting, men det er veldig tøffe hoppere foran på lista. Én har vunnet hoppuka, én har to OL-gull og en annen har nesten vunnet hoppuka. Daniel blir på en måte underdogen i feltet, men det tror jeg kan være greit. Nå er det andre som må bære det største presset de neste dagene, sa sportssjefen.

Kan vinne uten seirer

– Åtte mann har vunnet hoppuka uten å vinne enkeltrenn, kan det skje med Tande også – som står uten seier, men har vært stabil i vinter?

– Det har skjedd før, men jeg tror ikke vi skal gamble på det. Jeg vil heller vinne de tre neste, sa Bråthen.

Ellers var det lite å glede seg over fra de norske hopperne.

– Jeg bryr meg ikke om det, dersom vi får sammenlagtvinneren. Det er mulig noen andre gjør det, men vi er med i jakten på vår første hoppukeseier på ti år, sa Bråthen til NTB.

