Suverene Ingvild knallet til og vant

Seieren på 5-kilometeren i Val Müstair kom 363 dager etter at hun vant sitt første distanserenn i verdenscupen. Det skjedde på 5-kilometeren på den 3. etappen av fjorårets Tour de Ski.

– Hvordan føler du deg nå sammenlignet med sist år da du kjempet om seieren med Therese Johaug helt til den siste etappen?

– Jeg var i veldig bra form i Tour de Ski i fjor, og da stemte det veldig bra i mange løp. Jeg har mye av den samme følelsen foreløpig, men det er klart at da hadde jeg noen veldig bra dager. Det var en av mine bra dager i dag også, jeg kjente det, men jeg har følt meg råere og jeg har litt å gå på, sa Østberg.

I toppen

En slik uttalelse betyr at det kan komme mer i de neste fem etappene. Først venter det 10 kilometer skiathlon i Oberstdorf tirsdag. Mandag er det hviledag i alpetouren.

– Hva betyr dette løpet og denne seieren for det som venter de neste dagene?

– Jeg er mest fornøyd med at jeg fikk til et bra løp, og at den følelsen jeg hadde om at jeg var i bra slag stemte. Men det er veldig mange løp igjen, og plutselig ser det helt annerledes ut. Det er vanskelig å si noe om sammendraget, og jeg er nødt til å ha jevnt bra dager for å henge med videre. For å henge med og kjempe helt i toppen trenger jeg flere gode dager som i dag, mente Østberg.

Mens hun var sur og sint på seg selv for at hun røk ut i semifinalen under lørdagens sprint var det en helt annen utgave som kom i pressesonen etter løpet på årets første dag. Da var hun smørblid og oste av selvtillit som hun gjorde i gjennombruddssesongen i fjor.

– Jeg hadde en bra dag i går, og det var derfor jeg ble forbannet. Det var fordi jeg følte meg bra. Jeg ble litt sur på meg selv i går, og jeg hadde lyst til å bevise for meg selv at jeg er i bedre slag enn det jeg fikk bevist i går. I dag hadde jeg en kjempebra dag. Jeg hadde lyst til å gå bra og fort på ski, og så klarte jeg det. Både ski og kropp var bra, og det er heller ikke gitt.

Favoritt

– Er du favoritt til å vinne nå?

– Nei, det er jeg ikke.

– Er det ikke på tide å være litt offensiv?

– Jo, det er jo egentlig det, men igjen så er jeg realist, og jeg vet hva som er sisteetappen i dette Tour-opplegget og da er ikke jeg favoritten, selv om jeg skulle ønske at jeg kunne si ja.

Ingvild Flugstad Østberg har ti sekunder ned til Heidi Weng på 2.-plass akkurat nå, men hun vet at Weng er bedre i den siste bakken. Sist år var Weng ett og et halvt minutt raskere enn Østberg.

– Jeg tror definitivt at Ingvild går fortere opp den bakken enn hun gjorde i fjor. Hun er uten tvil blitt en bedre skiløper. Ingvild er bra rett og slett, sa landslagstrener Roar Hjelmeset.

Han var stolt av det han så av eleven i Val Müstair. Østberg var i en klasse for seg selv og tok også begge spurtene som til sammen ga 30 bonussekunder.

– I dag synes jeg at Ingvild gikk et kjempeflott løp. Hun gikk bra på ski i front, og det var bra at hun tok seieren, og at det ikke ble slik at Heidi lå i rygg hele veien og tok henne i spurten. Det var bra at det ble som det ble, mente Hjelmeset.

