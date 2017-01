Strømlinjeformet avtale for Vålerenga

Sport

I nærvær av Dagsavisen signerte daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth og kommersiell direktør i Fjordkraft, Ingeborg Morken fireårsavtalen.

Stor avtale

En avtale som skal gi Fjordkraft flere kunder i Osloområdet, og Vålerenga større økonomisk frihet.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Litt forsinket på grunn av tåke kom Ingeborg Morken til Valle i formiddag. Med kontrakten i veska, og håp om et fruktbart og elektrisk samarbeid.

– De økonomiske rammene vil vi ikke si noe om, men det ligger på linje med de avtalene vi har med Brann, Odd Grenland og Sandefjord, sier Ingeborg Morken til Dagsavisen.

– Det er en veldig god avtale, blant de aller beste vi har hatt, sier Erik Espeseth til Dagsavisen.

– De satser knallhardt også i Oslo. Vi har vært i forhandlinger med flere strømleverandører, men endte opp med Fjordkraft som er superoffensive og på full fart inn på Østlandet, og som ønsker å gjøre mye ved siden av det som har med logo og eksponering å gjøre. De ønsker å aktivisere samarbeidet bredt, sier Espeseth.

Fjordkraft vil være synlig på Vålerengas drakter, og på arenaen.

– De vil være meget synlig, og de har en synlig oransje farge . På drakta vil den være mest mulig nøytral, sier han.

Vålerenga har nå like mange partnere på drakta som de hadde i fjor.

– Men vi har plass til flere, sier Espeseth med et smil.

– Det endelige budsjettet blir vedtatt på styremøtet neste mandag, men vi legger opp til en stor vekst på bedriftsmarkedet, sier han.

På den nye arenaen vil Vålerenga få et stort aktivitetsområde foran stadion.

– De vil være kampsponsor et par ganger i året, og der vil de treffe både publikum og bedrifter. Vi har et felles mål om å fargelegge Oslo, sier Espeseth, som lovet å bytte strømleverandør så fort kontrakten var signert.

Bergensfirma

– Hvorfor velger et Bergens-konsern å sponse Vålerenga, en direkte konkurrent til Brann?

– Vålerenga er en nasjonal aktør, og vi har faktisk like mange kunder i Oslo, som vi har i Bergen, sier Ingeborg Morken.

– For oss er det helt naturlig å se mot Oslo, og finne samarbeidspartnere her. Vi er opptatt av synlighet, og at kundene velger oss. Vi er opptatt av å ha samarbeidspartnere, som skaper det vi kaller elektrisk stemning. Og det er noe vi forventer Vålerenga vil gjøre, sier hun.