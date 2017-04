Størst i de store kampene igjen: Ronaldo

Av Adrian Richvoldsen

Arturo Vidal ga både Bayern München ledelsen 1-0 og misset straffe før pause, men etter hvilen handlet det aller meste om Real Madrid og Cristiano Ronaldo, som avgjorde kampen med sine to scoringer.

Scoringene gjorde at portugiseren nå har 100 mål i europeiske klubbturneringer.

32-åringen scoret sitt første for Manchester United mot Roma i 2007 for nesten nøyaktig 10 år siden. I løpet av den tiårsperioden har han scoret 97 mål i mesterligaen, ett mål i mesterligakvalifiseringen samt to mål i den europeiske supercupen.

Scoringene onsdag gir Zinedine Zidanes mannskap et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret på Santiago Bernabéu.

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos er likevel opptatt av å poengtere at jobben ikke er gjort.

- Det var et viktig steg, men det venter fortsatt et returoppgjør mot et godt lag som er et av favorittene til å vinne mesterligaen, sa han etter kampslutt.

På rett plass

Etter at Arturo Vidal blåste sitt straffeforsøk langt over mål på overtid av første omgang etter et feilaktig gitt straffespark, kom Real Madrid ut som et helt annet lag etter pause. Før straffesparket hadde Bayern Münchens chilener stanget inn 1-0 etter en corner.

Cristiano Ronaldo var på rett sted til rett tid da han etter 47 minutter bredsidet et innlegg fra Dani Carvajal i mål til 1-1, og derfra ut og ut handlet det meste om Madrid-laget.

Gareth Bale hadde en anonym kamp, men fikk en kjempesjanse etter 56 minutter. Avslutningen til waliseren ble imidlertid reddet glimrende av Manuel Neuer. Like etter dro Ronaldo seg forbi Javi Martínez, som så seg nødt til å felle portugiseren. Dommer Nicola Rizzoli dro opp det gule kortet til spanjolen, og kun minutter senere var det over for midtstopperen.

Nok en gang ble fotrappheten til Ronaldo for mye for 28-åringen. Han stakk ut beinet, felte Real Madrid-stjernen og fikk se sitt andre gule kort.

- Vi hadde alt under kontroll i førsteomgang, men brukte ikke rommene godt nok, sa Bayern München-kaptein Philipp Lahm etter kampen og la til at vendepunktet ble Martinez' røde kort.

God Neuer

Gjestene giret ytterligere opp etter utvisningen, og Manuel Neuer vartet opp med flere glitrende redninger.

Etter 73 minutter ble Karim Benzema tredd gjennom, men franskmannens avslutning i steget ble reddet av den tyske landslagsmålvakten takket være en fantastisk beinparade. Like etter var det Ronaldos tur.

Fra rundt 11 meter dunket han til. Forsøket var knallhardt, men Neuer reddet med én hånd. Etter 77 minutter lyktes det imidlertid endelig for Real Madrids stjernespiller.

Et fantastisk innlegg fra innbytter Marco Asensio fant portugiseren, som med undersiden av foten nærmest stemplet ballen i mål mellom beina på Neuer til 2-1.

Gjestene trykket på for en tredje scoring, men 1-2-resultatet gjør at Carlo Ancelottis Bayern München fortsatt er med for fullt før returoppgjøret i Madrid. (NTB)

KAMPFAKTA

Bayern München (Tyskland) – Real Madrid (Spania) 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Arturo Vidal (25), 1-1 Cristiano Ronaldo (47), 1-2 Ronaldo (77).

Allianz Arena, München: 70.000 tilskuere.

Rødt kort: Javi Martinez (61, to gule), Bayern Munchen.