Stolte Lyn-gutter forsvarte NM-tittelen

Av Geir Andreassen

Lyn hadde Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger på laget. Laget vant til slutt 33,7 sekunder foran Henning med Eirik Lorentsen, Daniel Myrmæl Helgestad og Anders Tettli Rennemo.

Stafetten ble avgjort da Holund satte fart og gikk fra konkurrentene ut på den andre runden på annen etappe. Han kunne veksle over til Krüger med 12 sekunder foran Henning ut på ankeretappen i fri teknikk.

- Det var helt rått. Det var bare å begrense tidstapet med de to andre på laget, sa Johan Tjelle til NRK.

- Det er jo bare 10 kilometer, så det er egentlig bare å gi full fart fra starten av. Det var om å gjøre å gi Simen størst mulig luke, sa Hans Christer Holund.

- Når man har så gode gutter som gir meg dette utgangspunktet, så må jeg bare holde på det. Jeg skulle gå jevnt og ikke la dem som jaget bak komme opp i ryggen min, sa Krüger som skjønte at gullet var i havn da avstanden bakover økte i det han rundet ut på sisterunden.

Lyn viste en imponerende bredde da de hadde hele fire lag inne blant topp 20. Ingen andre klubber kunne vise til noe slikt.

- En stor dag fos oss og for Lyn. Vi har mye å takke Lyn for og det arbeidet som legges ned der, sa Holund.

Med kamera på hodet

Sjur Røthe for Voss gikk en forrykende førsteetappe til tross for at han gikk med kamera på lua og startet langt bak i feltet. Han måtte bare se telemarksklubben Ørn og Mikael Gunnulfsen foran seg inn til veksling.

Lillehammer hadde langdistansegutta Øystein Pettersen og Morten Eide Pedersen på de to første etappene, mens sprinteren Håvard Solås Taugbøl gikk ankeretappen. Taugbøl, som er VM-reserve på sprinten, klarte så vidt å slå Chris Jespersen og Korlevoll i spurten om bronsen.

Med jetlag på første etappe

Byåsen var en av de store forhåndsfavorittene, men med Fredrik Riseth på første etappen kom laget på etterskudd og vekslet over tre minutter bak lederlagene. Riseth kom rett fra junior- og U23-VM i Utah og bar preg av det.

Didrik Tønseth med beste etappetid og sprintkometen Johannes Høsflot Klæbo på ankeretappen klarte ikke å ta igjen det tapte. Klæbo tapte dessuten spurten mot Emil Iversen fra Varden Meråker i kampen om 7.-plassen.

Heller ikke et gammelt storlag som Strindheim med Lars Ove Aunli, Petter Northug og Tomas Northug klarte å hevde seg. De endte til slutt på 11.-plass.

Resultater:

NM langrenn på Lygna søndag, stafetter:

Menn, 3 x 10 km (klassisk-klassisk-fri):

1) Lyn 1.17,04,9 (Johan Tjelle, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger), 2) Henning 0.33,7 min. bak (Eirik Lorentsen, Daniel Myrmål Helgestad, Anders Tettli Rennemo), 3) Lillehammer 1.14,6 (Øystein Pettersen, Morten Eide Pedersen, Håvard Solås Taugbøl),

4) Odda Korlevoll 1.14,7, 5) Kjelsås 1.43,8, 6) Gran 1.49,0, 7) Varden Meråker 1.51,3, 8) Byåsen 1.51,7, 9) Asker 1.55,1, 10) Voss 2.27,3.

Kvinner, 3 x 5 km (klassisk-klassisk-fri):

1) Varden Meråker 44.01,4 (Anniken Jørgensen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen), 2) Lillehammer 0.23,9 min. bak (Annika Taylor, Marthe Bjørnsgaard, Barbro Kvåle), 3) Øystre Slidre 1.12,9 (Mari Eide, Hilde Eide, Maren Wangensteen),

4) Strindheim 1.17,3, 5) Gjøvik 1.18,6, 6) Lillehammer 2.-lag 2.13,3, 7) Bulken 2.18,4, 8) Raufoss 2.22,8, 9) Konnerud 2.45,5, 10) Vikersund 2.52,0.