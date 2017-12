Sport

Etter mange pallplasser i hoppukas åpningsrenn kunne polsk hoppsport endelig juble for seier i den tyske bakken. Med hele 137 meter i finaleomgangen tok Stoch seg opp fra 4.- til 1.-plassen.

Han slo hjemmehåpet Richard Freitag med 4,2 poeng. Før finalen lå Stoch likt med Anders Fannemel. Dawid Kubacki sikret Polen to hoppere på pallen lørdag. Og med Stefan Hula på femteplass ble det en fantastisk polsk dag.

Ramlet nedover

Fannemel klarte ikke å følge opp en god første omgang. Han landet på 124,5 meter i finaleomgangen, og det var 4,5 meter kortere enn hans første svev. Dermed falt han ned fra 4.- til en 7.-plass han delte sammen med lagkamerat Johann André Forfang. De ligger 24,4 poeng bak ledende Stoch i kampen om sammenlagtseieren.

– Utfordrende, svarte landslagssjef Alexander Stöckl på NRKs spørsmål om Norges sjanser sammenlagt i hoppuka.

Etter første omgang var Fannemel 4,4 poeng bak ledende Kraft. Østerrikeren maktet ikke å innfri som sistemann ned bakken og klarte bare 119 meter. Med det måtte Kraft ta til takke med en sur 4.-plass.

Bedre av Forfang

Forfang fikk en solid opptur med 126,5 meter i finaleomgangen. Det var klar forbedring fra et første hopp på bare 114,5 meter. Han hoppet seg opp hele 18 plasser.

– Det er godt å vise hvor jeg hører hjemme. Nå hadde jeg mer energi nedover. Der er viktig at jeg får en bedre plassering enn det jeg lå an til, sa Forfang til NRK.

Forfang klarte hele 140 meter i fredagens kvalifisering, men dagen etter var han ikke i nærheten av å få det til å stemme like godt i første omgang. Dermed tapte han duellen mot Tilen Bartol. Sloveneren hoppet to meter lenger. Heldigvis for Forfang gikk han akkurat videre som den siste av de fem såkalte «lucky losers».

Robert Johansson åpnet hoppuka med 115 meter, mens det ble 122,5 i finaleomgangen. Det holdt til en 11.-plass.

– For dårlig

Daniel-André Tande hoppet 122,5 meter i finalen, mens det ble 116,5 under vanskelige forhold i første omgang. Det holdt til en 20.-plass.

– Det er rett og slett for dårlig. Jeg kjenner at jeg er sen. Akkurat nå er jeg mest skuffet. Det er kjedelig å dra på hopprenn når jeg hopper som dette, sa Tande til NRK og la til han ikke brydde seg om at han fikk tøffe forhold i bakken.

Halvor Egner Granerud var først ut av de norske i åpningsrennet. 21-åringen hoppet 118 meter i duellen med østerrikske Daniel Huber, som oppnådde samme lengde. Granerud fikk derimot bedre stilkarakter. Senere ble Huber diskvalifisert.

I finaleomgangen slo Granerud av én meter. Totalt holdt det til en 23.-plass.

Andreas Stjernen måtte nøye seg med kun det ene hoppet lørdag. Med 113 meter gikk han tapende ut av den norske duellen med Tande. (NTB)