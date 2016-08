Stabæk fikk med seg ett viktig poeng fra Sogndal

Av Adrian Richvoldsen

Angrepstrioen Alanzinho, Muhamed Keita og Moussa Njie klarte ikke å sette Sogndal-forsvaret på de store prøvene og slet med å sette sitt preg på kampen. I stedet var det venstreback Birger Meling som reddet ett poeng med sin 1-1-scoring etter 78 minutter.

Unggutten dro seg forbi flere Sogndal-spillere og plasserte ballen til venstre for Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Før det hadde Martin Ramsland gitt hjemmelaget ledelsen da han skled et innlegg fra Gilbert Koomson i mål.

– Vi er veldig skuffet over resultatet, men veldig fornøyd med måten vi spilte på, sa Sogndal-trener Eirik Bakke etter kampslutt.

Målscorer Ramsland var enig med Bakke.

– Dette var en kamp vi burde vunnet. Jeg føler det er ufortjent at vi mistet poeng.

Birger Meling på sin side var skuffet over sitt lags prestasjon til tross for ett poeng.

– Vi presterte dårlig. Vi reiste opp her for å vinne, men vi var ikke på fra start og slurvet mye, sa han.

Sjansefattig

Den første omgangen var ikke av den mest underholdende, og Stabæk slet med å skape sjanser.

Takket være keeper Sandé Sayouba sto det likevel 0-0 til pause. Den ivorianske burvokteren reddet forsøk fra både Lars Christian Kjemhus og Mahatma Otoo og sørget for at Toni Ordinas' mannskap fortsatt var med i kampen.

Stabæks spanske trener sa til TV 2 i pausen at han var skuffet over sitt eget lags prestasjon.

Prestasjonen ble marginalt bedre etter pause.

Stor Keita-mulighet

Hjemmelaget innledet også den andre omgangen best, men etter 67 minutter fikk Muhamed Keita en gratismulighet da Christophe Psyché stusset ballen mot egen keeper. Dyngeland var på vei ut for å plukke ballen og Keita fikk mulighet på åpent mål, men Psyché gjorde opp for sin egen feil og fikk på heroisk vis sklidd Keitas skuddforsøk ut til corner.

Etter den ene scoringen til hvert av lagene, fortsatte kampen i det samme sporet. Stabæk virket fornøyd med ett poeng og er med det oppe på 21 poeng, ett foran Aalesund på nedrykksplass. (©NTB)

KAMPFAKTA

Sogndal – Stabæk 1-1 (0-0)

Fosshaugane Campus: 3004 tilskuere.

Mål: 1-0 Martin Ramsland (70), 1-1 Birger Meling (78).

Dommer: Kai Erik Steen. Gult kort: Luc Kassi, Agon Mehmeti, Andreas Hanche-Olsen, Stabæk, Hannu Patronen, Sogndal.

Sogndal (4-4-2): Mathias Dyngeland – Taijo Teniste, Christophe Psyché, Hannu Patronen, Jukka Raitala – Gilbert Koomson, Henrik Furebotn, Eirik Birkelund, Lars Christian Kjemhus (Kristian Fardal Opseth fra 87.) – Martin Ramsland, Mahatma Otoo (Rune Bolseth fra 75.).

Stabæk (4-2-3-1): Sayouba Mandé – Daniel Granli, Morten Skjønsberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Cole Grossman, Luc Kassi – Alanzinho (Giorgi Gorozia fra 69.), Muhamed Keita, Moussa Njie – Agon Mehmeti (Mynor Escoe fra 59.).