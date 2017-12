Sportsårets omfattende tabbeliste

Sport

Av Espen Hartvig

Det er ikke alltid det blir som man ønsker. Spør Norges Fotballforbund, Dag-Eilev Fagermo og Patrice Evra. Her er et knippe av 2017s mindre heldige sportsepisoder:

Ute av spill

Italia skjøt blankt i to ganger 90 minutter mot Sverige og kom ikke til fotball-VM. Det er første gang siden 1958 det skjer.

Dermed måtte en tårøyd keeperveteran Gianluigi Buffon (40) innse at han stoppet på fem VM-sluttspill. Sverige, uten Zlatan Ibrahimovic, jublet på San Siro.

For mye inntak

At rugbyspillere hygger seg med et glass eller to, er ikke noe nytt. Men under VM tok det helt av med flaskene for tre skotter.

Etter to tap i mesterskapet ble trioen nektet plass på et fly. De hadde åpenbart druknet sorgene før videre reise. Alle tre var så fulle at mannskapet satte foten ned.

Bom, helbom

De norske langrennssmørerne koster mange millioner i året. Sesongstarten i Ruka kunne ikke endt verre for dem. – Det er rett og slett smørebom, sa smøresjef Knut Nystad etter at Marit Bjørgen med flere norske jenter ble slått ut i sprintprologen.

Au au

Hesten Global Obama er blitt travsportens Hannibal Lecter. Midtveis i et løp i Umeå glefset hesten tak i toppkusken Ulf Ohlssons venstre skulder og løftet ham nesten ut av sulkyen. Nå må Global Obama konkurrere med munnbeskytter.

Illsint rytter

Den kinesiske sykkelrytteren Wang Xin mistet hodet fullstendig etter en etappe i Tour of Hainan. Først kastet han en vannflaske mot følgebilen til det sveitsiske landslaget etter at han mente seg forstyrret.

Men det var bare starten. Etter målgang angrep Wang like godt den sveitsiske sportssjefen og gjøv løs med slag og spark. Wang ba om en utelukkelse og fikk den.

Helbom

Rumeneren Ovidiu Hategan sto for årets dommerfeil i fotball. Han ga Sveits straffe etter at ballen traff en nordirsk spiller i ryggen under VM-omspillet.

Sveitserne vant 1-0 i Belfast og 1-0 sammenlagt. – Dommeren var elendig hele kampen. Den verste dommeren jeg har hatt på lang tid, sa Nord-Irlands John O’Neill etter hjemmetapet.

Helomvending

Odds trener Dag-Eilev Fagermo sto for årets helomvending. Rett etter 0-5 hjemme mot Stabæk: – Jeg driter i at tilskuerne piper.

Fire dager og knallhard kritikk i lokalavisene TA og Varden senere: – Jeg elsker supporterne.

Upålitelig

Et dopinglaboratorium i Frankrike er suspendert i seks måneder etter flere mistenkelige prøveresultater. En nøyere gjennomgang viste at analysene ble utført feil og ga langt høyere innhold av forbudte stoffer enn prøvene i realiteten hadde.

Skrøpelig

Skihopperen Kenneth Gangnes har vært forfulgt av skader i store deler av karrieren. I november røk korsbåndet under trening i Oslo, og OL-målet måtte skrinlegges.

Gangnes summerte konsist opp: – Jeg er tydeligvis laget av kjeks.

Langtur

En dommerfeil gjorde at det islandske håndballaget FH Hafnarfjördur måtte reise hele 5200 kilometer tur-retur for å ta fem straffekast i St. Petersburg (Russland). Kamplederne trodde bortemål var avgjørende og ga først islendingene seieren.

Russerne protesterte og fikk medhold. Islendingene måtte ut på ny langtur østover, og den betalte seg: Hafnarfjördur vant straffekastkonkurransen og gikk videre i europacupen.

Sparket ganger to

Veteranen Patrice Evra ble kraftig provosert av egne Marseille-fans under oppvarming til en kamp og svarte med et kung fu-spark mot en tilhenger.

Evra ble utelukket for resten av sesongen av UEFA og fikk Marseille-kontrakten opphevet med umiddelbar virkning. Karrieren over?

Dyr forglemmelse

Norges Fotballforbund har mange ansatte, men ikke helt kontroll på gule kort og suspensjoner. Det gjorde at Kristoffer Ajer spilte en U21-kamp han skulle ha stått over.

Norge vant over Kosovo, men ble senere fratatt de tre poengene. Samtidig forsvant så godt som alle muligheter til EM-plass.

Dyr moro

Sykkel-VM kunne glede seg over været. Økonomisk ble det en fryktelig bakrus der det nærmet seg 60 millioner kroner i minus. Kronerulling via Facebook ble satt i gang.

Krise

Borussia Dortmund ledet 4-0 ved pause i lokalderbyet mot Schalke i Bundesliga. Det gikk sikkert ned noen ekstra krus med bayerøl i pausen for hjemmefansen. For dette kunne jo ende med 6- eller 7-0.

Vel, vel. Schalke sto for sesongens comeback. Fire minutter på overtid utlignet Naldo til 4-4 og sikret uavgjort for Schalke.

Legg deg!

Den iranske bryteren Alireza Karimi fikk i U23-VM ordre om å tape med vilje for ikke å møte en israeler i neste runde. Karimi ledet 3-2 mot russiske Alikhan Zjabrajlov da kampen ble stoppet slik at treneren kunne snakke med ham. Deretter tapte iraneren 3-14.

– Jeg hadde trent så hardt og trodde genuint på VM-tittelen. Men så kom instruksen (fra treneren), og det var som en bøtte med iskaldt vann som skylte ut drømmene mine, sier Karimi ifølge DPA.

Unnskyld

Idrettspresident Tom Tvedt er drevet fra skanse til skanse gjennom nesten hele året. 22. desember kom unnskyldningen for den hardt kritiserte pengebruken i en epost til NIF-ansatte.

– Alle vi i Idrettsstyret beklager den situasjonen norsk idrett er satt i ved den pengebruk og til tider mangel på godt skjønn som er blitt avdekket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Totaliteten av de kritikkverdige forhold som nå har kommet fram, er alvorlig og har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett og tilliten til idrettens ledelse. (NTB)