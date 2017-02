Slitent Vålerenga pådro seg skader

Sport

Ronny Deila har kjørt knallharde treningsøkter på La Manga, og de siste 20 minuttene i onsdagens treningskamp måtte laget spille med ti mann på Pinatar Arena i Murcia. Det var ikke flere å sette inn. Da Henrik Kjelsrud Johansen prøvde å komme inn igjen (som i barnefotballen) ble han sendt ut igjen av dommer Tom Harald Hagen. For dette var voksenfotball. Og det syntes.

Christian Grindheim tok av seg kapteinsbindet og gikk resolutt av banen før en halvtime var spilt. Ghayas Zahid ble hardt taklet i kneet rett før pause og måtte også hinke ut. Og i bakre ledd måtte Markus Nakkim stadig i bakken etter smeller i sitt fra før skjøre hode (spiller med beskyttelse). Han måtte av halvveis i 2. omgang. Og da også Ivan Näsberg ikke klarte å spille mer, var det ikke flere å sette inn. Dette minner alle i Vålerenga viktigheten av å ha en bred stall. Moa Abdellaoue, Madhusan Sandrakumar og Daniel Fredheim Holm var ikke i troppen på grunn av slitne bein og småskader. Og stortalentet Felix Horn Myhre var heller ikke spilleklar på grunn av ryggproblemer. Og føyer vi til en sykdsomsrammet Rasmus Lindkvist skjønner man at Vålerengas medisinske apparat får tida til å gå.

De som var spilleklare så usedvanlig tunge ut i beina. Unntakene var kantspillerne Robert Lundstrøm og Simen Juklerød, mens Herman Stengel leverte dagens høydepunkt da han skrudde et frispark opp i vinkelen i første omgans siste sekund. Også Ernest Agyiri var positiv da han ble trukket inn sentralt etter at Grindheim ble byttet ut.



Fokuset i denne kampen var deres nye forsvarstreer i 3-4-3 system. Nakkim, Jonatan Tollås Nation og Ivan Näsberg utgjorde trioen bak. Etter ti minutter fikk vi se hvor skjør den var da danskene løp rett igjennom og scoret ved Godsway Donyoh. Tidligere RBK-spiss Tobias Mikkelsen doblet seks minutter før pause. Og før dette kunne danskene ledet større. Vålerenga prøvde å spille seg ut bakfra, men ble møtt av et dansk lag med høyt press og pådro seg stadige brudd. Etterhvert gikk VIF tilbake til fire mann bak da Robert Lundstöm senket seg ned som høyreback. 17-åringen Christian Borchrevink kom inn på venstreback for Näsberg.

Danskene var atskillig kvikkere i beina og skapte seks sjanser mot Vålerengas to. Nordsjælland ligger på 9. plass i dansk Superliga og fortsetter seriespillet om to uker. Simen Juklerød skapte Vålerengas eneste sjanse utenom scoringen nærmest på egenhånd da han rykket seg fri på sin kant, men skuddet gikk over.

PS. Tidligere VIF-spiller Mohammed Fellah var ikke i danskenes tropp til denne kampen.

PS II. Dette var Vålerengas siste kamp på denne treningsleiren, neste motstander er Djurgården i Stockholm.

KAMPFAKTA

FC Nordsjælland – Vålerenga 2-1 (2-1)

Pinatar Arena, Murcia: Ca 200 tilskuere.

Mål: 1-0 Godsway Donyoh (10), 2-0 Tobias Mikkelsen (40), 2-1 Herman Stengel (45).

Dommer: Tom harald Hagen. Ingen kort.

VIFs lag: Aslak Falch - Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Ivan Näsberg (Christian Borchrevik fra 59) - Robert Lundström, Herman Stengel, Christian Grindheim Magnus Grødem fra 29), Ernest Agyiri - Simen Juklerød, Henrik Kjelsrud Johansen (Arion Dønnum fra 62), Ghayas Zahid (Niklas Castro fra 44).