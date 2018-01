Slik blir dagens justerte Tour de Ski

Sport

Det var en dramatisk dag i Tour de Ski onsdag da et enkeltrenn for første gang måtte avlyses på grunn av ekstremvær. Trær som falt over traseen satte løperne i fare.'

- Det var helt riktig å avlyse, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus.

For å bevare løypene i regnværet blir det kjørt på mye salt i sporene. Det blir brukt en ny trase på to kilometer, men distansene 10km friteknikk (kvinner) og 15 km (menn) opprettholdes. Øvelsene gås som fellesstart med spurtpremier underveis.

Det var et langvarig lagledermøte onsdag kveld der man diskuterte både den nye traseen og hvor mange runder man skulle gå. Første variant var fire runder for jentene og seks for gutta.

Tre etapper gjenstår og Dario Cologna og Ingvild Flugstad Østberg er de to lederne. Blant gutta er det Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holuns som ligger nærmest. De er et drøyt minutt bak sveitseren som har opplevd sesongens Tour som en stor inspirasjon foran OL.

Jentenes renn starter klokka 10.15, guttas renn 11.15.

Dette er stillingen:

MENN:

1. Dario Cologna, Sveits.

2. Sergej Ustjugov, Russland, 0,22,6 sek bak.

3. Aleksander Bolsjunov, Russland, 0.55,5 bak

4. Alex Harvey, Canada, 1.01,8

5. Aleksej Poltoranin, Kasakhstan, 1.02,1

6. Martin Johnsrud Sundby, Norge, 1.03,1

7. Hans Christer Holund, Norge, 1.03,2

8. Aleksej Tsjervotkin, Russland, 1.04,9

9. Iivo Niskanen, Finland, 1.06,5

10. Marcus Hellner, Sverige, 1.36,7Øvrige norske: 16) Dyrhaug 1.39,3, 19) Iversen 2.05,5, 40) Røthe 3.51,0, 41) Skar 3.53,2, 44) Tønseth 4.17,8, 46) Krogh 4.27,1.

KVINNER

1. Ingvild Flugstad Østberg, Norge.

2. Heidi Weng, Norge, 0,32,8 bak

3. Jessica Diggins, USA, 1.26,9

4. Krista Pärmäkoski, Finland, 2.00,9

5. Sadie Bjornsen, USA, 2.01,2

6. Kerttu Niskanen, Finland, 2.01,6

7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge, 2.14,9 (har trukket seg).

8. Nicole Fessel, Tyskland, 2.15,3

9. Petra Nováková, Tsjekkia, 2.16,0

10. Sandra Ringwald, Tyskland, 2.26,3